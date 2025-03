Za domem sklady nechtějí. Lidem v Choťánkách se příčí obří logistické centrum

Vlastníkem pozemku o rozloze 205 tisíc metrů čtverečních je obec a o jeho případném prodeji rozhodují zastupitelé. S ohledem na odpor skupiny obyvatel je ve hře i referendum.

Pokud by však vystavilo projektu „stopku“, přišla by ves o štědrý příspěvek od investora. „Nyní musíme zvážit, nakolik je pro nás tento záměr výhodný,“ řekl MF DNES místostarosta Choťánek Petr Šlechta (STAN).

„A co nám to přinese?“

Hlavní částí distribučního centra, které by mělo vyrůst na poli u hlavní silnice I/32, jsou dvě skladovací haly o celkové rozloze 66 tisíc metrů čtverečních. Součástí stavby je parkoviště pro 50 kamionů a 100 aut pro zaměstnance, kterých by mělo ve skladech pracovat zhruba 300.

Každý den by do centra, které má fungovat nonstop, měla zamířit asi stovka kamionů. „Ze dvou stran ho budou obklopovat až 14 metrů vysoké ochranné valy. Současně vytvoříme dopravní napojení centra na protilehlé straně silnice I/32 na novou okružní křižovatku; tedy řešení, které zcela eliminuje nárůst dopravní zátěže,“ popsali projekt autoři studie.

To však obyvatele přilehlých domů, z nichž některé jsou vzdálené od areálu pouhých 160 metrů, nikterak neuklidnilo.

„Jsem jeden z těch, kterým by za barákem mělo vyrůst tohle gigantické monstrum. Lidé by se měli teď semknout jako nikdy a udělat vše proto, aby to tu nebylo. Proč mám mít v budoucnu znehodnocenou nemovitost? A že tu vznikne 300 pracovních míst? Pro koho? Uvědomuje si někdo, že hrozí kriminalita od lidí z jiných států?“ nešetřil kritikou Karel Leština z Choťánek.

Zatvrzelost místních byla zjevná i na veřejném setkání s investorem logistického centra, které se v obci uskutečnilo koncem února. „Od začátku je jasné, že to nepřinese nic pozitivního ohledně životního prostředí. Nerozumím, proč by vedení obce mělo nechat dál pokračovat investora v zadání dalších studií,“ pronesl na zmíněném setkání jeden z občanů Choťánek.

Bouřlivá diskuse se k možné výstavbě rozpoutala kromě prezentace projektu na obecním úřadě i na sociálních sítích. „Takhle to dopadá, když územní plány obcí a jejich změny mají v pravomoci zastupitelé, kteří absolutně nevědí, k čemu mají sloužit,“ upozorňuje další odpůrce stavby Lukáš Jedlička.

„Jde o nebezpečný nástroj v nesprávných rukách. Zastupitelstvo má hájit zájmy obce, ne developerů. Haly tu nikdo nechce, lidé chtějí bydlení, občanskou vybavenost a zdravé životní prostředí bez hluku z nadměrné dopravy,“ dodává Jedlička.

Zastupitelé chtějí informace

Podle vedení obce je nyní zásadní získat co možná nejvíce informací a podkladů o potenciálních přínosech a negativech distribučního „hubu“ a nedělat unáhlené závěry pod vlivem emocí.

„Domnívám se, že vše spěje k vyhlášení referenda, aby rozhodli sami občané. Logicky se nabízí, že bychom ho uspořádali na podzim současně se sněmovními volbami, ale může to být i dřív nebo později,“ nechtěl spekulovat místostarosta Choťánek Petr Šlechta.

Asi nejdůležitější přínos logistického centra představují peníze. Investor, tedy společnost Globus, by totiž Choťánkám zaplatil 40 milionů korun za pozemky plus dalších 50 milionů jako bonus za to, že obec udělá vše pro to, aby mohla být stavba schválena.

A taková finanční injekce by se vsi, v níž by se kvůli stavebnímu boomu měl do 20 let zvýšit počet obyvatel ze současných 450 na 2 200, hodila. „Pokud chceme zůstat samostatnou obcí, musíme zajistit obyvatelům dostatečnou občanskou vybavenost. To znamená mít vlastní školu, mateřinku i zdravotnická zařízení,“ řekl místostarosta Šlechta.

Zástupci společnosti Globus tvrdí, že se budou snažit vyvrátit případné obavy a nalézt řešení, které bude oboustranně přijatelné. „Projekt splňuje veškerá kritéria, která na takovou stavbu klade legislativa. Jsme navíc připraveni ho upravit, pokud by se zjistily nějaké nedostatky či připomínky ze strany obce,“ sdělila MF DNES mluvčí Globus ČR Aneta Turnovská.