Klima? Nejde. V lokomotivách trápí strojvedoucí horko i přes 40 stupňů

Podle meteorologů přitom horko potrvá celý týden. Nejméně do pátku má být ve středních Čechách až 33 stupňů ve stínu. To pro strojvedoucí v některých lokomotivách znamená očistec.

„To není číslo odježděných let, ale pracovní teplota na stanovišti ikonického stroje,“ nasdílel snímek teploměru v lokomotivě strojvedoucí Petr Kováč. „Podobně to mám na mazutce na trati Zdice–Protivín,“ přidává se další strojvedoucí na facebookovém fóru.

Stížnosti často přicházejí na ikonické lokomotivy se šikmými okny řady 151, které stále hojně jezdí na elektrifikovaných tratích. „Tady nejde jen o tu klimatizaci, to je vrchol. Ale celkově o řadu 151 – celé se to klepe, všude táhne,“ komentuje horko v těchto vlacích strojvedoucí Martin Ciprian.

Dvanáct hodin v horku

„Myslím, že by pomohlo vypnout na týden klimatizaci na generálním ředitelství a ministerstvu dopravy a ušetřené peníze za energii dát do opravny a instalace klimatizací a bylo by vystaráno,“ navrhuje s nadsázkou další strojvedoucí, Pavel Rada.

47 Až tolik stupňů naměří strojvedoucí v kabině, když nejde klimatizace.

Prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic MF DNES řekl, že stále jezdí i čtyřicet let staré stroje, kde jsou vysoké teploty velký problém. „Buď mají klimatizace rozbité, nebo tam vůbec nejsou a musí se větrat nanejvýš okénkem. Tam mašinfírové opravdu trpí, a pokud mají být ve směně dvanáct hodin, tak je to skutečně vyčerpávající,“ říká Vondrovic.

Zároveň dodává, že se situace postupně zlepšuje. „Přibývá modernějších lokomotiv, kde už jsou klimatizace lepší a výkonnější. Vidíme snahu dopravců, aby se podmínky zlepšovaly,“ dodává Vondrovic.

Podle mluvčího Českých drah Filipa Medelského je drtivá většina lokomotiv a jednotek Českých drah na stanovišti strojvedoucích klimatizací vybavena. Jenže, jak sami potvrzují, třeba právě na lokomotivách 151 jsou často nefunkční.

„Klimatizaci pravidelně udržujeme“

„Samozřejmě v případě poruchy klimatizační jednotky strojvedoucí tuto skutečnost nahlásí a v nejbližší možný termín dochází k opravě jednotky. Každá klimatizační jednotka ve vozidle prochází pravidelným servisem předepsaným výrobcem. Navíc je v údržbovém plánu Českých drah stanovena mimořádná prohlídka klimatizací před začátkem letní sezony,“ řekl MF DNES Medelský.

O klimatizace ve vlacích se podle něho stará vyškolený tým zkušených servisních techniků v centrech údržby Českých drah. Některé mašiny však stále chlazení v kabině nemají vůbec. Těch je ale ve flotile Českých drah už jen málo kusů, například motorové vozy řady 810, které jsou nasazovány spíše na krátké cesty, případně motorové lokomotivy řady 754 nebo elektrické lokomotivy řady 242.

„Nicméně tato starší vozidla procházejí nyní vlnou rušení a vyřazování z provozu, například prudce klesá počet motoráků 810, lokomotivy 242 byly vyřazeny z regionální dopravy a poslední by měly ukončit provoz v roce 2025,“ vysvětluje Medelský.

Všechna nová vozidla, která místo nich České dráhy pořizují, třeba lokomotivy Siemens Vectron, motorové jednotky RegioFox a elektrické jednotky RegioPanter, jsou standardně vybaveny klimatizací z výroby. Jen letos pořídí České dráhy takovýchto nových vozidel a jednotek do své flotily skoro 140 kusů.

Jen na železničních tratích ve Středočeském kraji bude do konce roku 2026 jezdit 38 nových motorových jednotek RegioFox, především v západní části regionu. Zatím jich je šest, cestující vozí pravidelně na tratích Rakovník – Beroun a Beroun – Rudná u Prahy – Praha. V červnu skončil zkušební provoz těchto jednotek, který trval od loňského roku.