Loupež se odehrála 21. října. Muž přišel do obchodu kolem osmé hodiny večerní. „Do prodejny potravin vstoupil muž maskovaný kuklou a v ruce držel sekáček na maso. Po příchodu dovnitř přistoupil k pultu, do něhož sekáčkem prudce udeřil, a po obsluze požadoval finanční hotovost,“ popsala mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
Podle policie se žena lekla a utekla do zadní části obchodu. Maskovaný muž se poté pokoušel otevřít pokladnu, s čímž neuspěl. „Po chvíli to vzdal a utekl z prodejny pryč, aniž by cokoliv odcizil,“ dodala Richterová.
Na videu z bezpečnostní kamery, je vidět, jak se muž na loupež připravuje. Venku před obchodem si nasazuje rukavice. Rovněž je na záznamu krátký moment, kdy se snaží otevřít pokladnu a na chvíli si z hlavy sundá kuklu. Právě na tento zachycený okamžik spoléhá policie.
„V souvislosti s touto událostí se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění zamaskovaného muže, který si v jeden moment kuklu vyhrnul, a tím trochu svou tvář ukázal,“ vyzvala mluvčí. Muži v případě dostižení hrozí dva roky až deset let za mřížemi.