Radním Kladna vadila vagina v upoutávce na divadlo. Maminky představení ocenily

Ohlasy na představení: Barbora Součková: „Jedná se o velmi milé představení. Jeho autoři se snažili pro děti i jejich rodiče vytvořit bezpečné a příjemné prostředí. Kauzu kolem MáMě jsem sledovala a přijde mi to celé naprosto absurdní.“ Světlana Šimůnková: „Překvapilo mě, že moje rok a čtyři měsíce stará dcera vydržela sledovat hru až do konce. Přišla jsem ze zvědavosti, jaké lze udělat představení pro tak malé děti, i když ne všechno jsem v něm i já pochopila.“ Olga Ziębińska: „Důležité bylo, aby se líbilo mému dítěti, a to se povedlo. Určitě bych ho doporučila dalším maminkám. Kauzu kolem hry jsem i jako divadelnice vnímala. Myslím, že svoboda umění musí být zachována.“ Dominik Linka: „Z pohledu muže je těžké hodnotit. Představení je svým zpracováním určitě bližší maminkám a jejich dětem a jejich pocitům v době těhotenství. Nebylo mi to neblízké, ale nebylo to asi úplně pro mě.“