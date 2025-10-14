Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Násilný konflikt vyšetřuje policie

  14:02aktualizováno  14:08
Středočeští policisté od dnešního poledne vyšetřují závažný násilný incident v rodinném domě v Lužné na Rakovnicku. Zapojilo se do něj několik lidí a zůstal po něm jeden mrtvý muž a další zranění muž a žena. Podle informací iDNES.cz došlo k bodnořezným zraněním.

„Krátce po 12. hodině jsme přijali oznámení o tom, že v Lužné na Rakovnicku mělo dojít k zatím blíže nezjištěnému incidentu mezi několika osobami. Po tomto oznámení na místo okamžitě vyjeli rakovničtí policisté, kteří provedli násilný vstup do domu, kde nalezli jednu osobu bez známek života,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
„Dále se zde nacházely dvě zraněné osoby, kdy jedna byla letecky transportována do nemocnice a druhá převezena pozemní cestou taktéž do zdravotnického zařízení,“ sdělil Truxa.

Záchranáři vyslali do Lužné posádku s lékařem, záchranářskou posádku a vrtulník. Na silnici před domem byly krvavé šmouhy.

„Jeden muž bohužel na místě svým zraněním podlehl, druhý s těžkým poraněním byl transportován letecky do FN Motol. Ženu s lehčím poraněním vezeme do rakovnické nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Monika Nováková.

Okolnosti případu vyšetřují krajští kriminalisté. „Vzhledem k tomu, že případ je na samém počátku prověřování, nelze nyní poskytnout bližší informace. Ty uvolníme, jakmile to bude možné, nicméně z dosud provedeného šetření nevyplývá, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí,“ dodal policejní mluvčí Truxa.

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Při zadržení hledaných mužů našla policie na Žďársku varnu drog

Při zadržení dvou celostátně hledaných mužů našla policie začátkem října ve Svařenově na Žďársku pervitin a varnu drog. Oba muži skončili ve věznici kvůli...

14. října 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

