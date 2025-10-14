Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Násilný konflikt vyšetřuje policie

„Krátce po 12. hodině jsme přijali oznámení o tom, že v Lužné na Rakovnicku mělo dojít k zatím blíže nezjištěnému incidentu mezi několika osobami. Po tomto oznámení na místo okamžitě vyjeli rakovničtí policisté, kteří provedli násilný vstup do domu, kde nalezli jednu osobu bez známek života,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Dále se zde nacházely dvě zraněné osoby, kdy jedna byla letecky transportována do nemocnice a druhá převezena pozemní cestou taktéž do zdravotnického zařízení,“ sdělil Truxa.
Záchranáři vyslali do Lužné posádku s lékařem, záchranářskou posádku a vrtulník. Na silnici před domem byly krvavé šmouhy.
„Jeden muž bohužel na místě svým zraněním podlehl, druhý s těžkým poraněním byl transportován letecky do FN Motol. Ženu s lehčím poraněním vezeme do rakovnické nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Monika Nováková.
Okolnosti případu vyšetřují krajští kriminalisté. „Vzhledem k tomu, že případ je na samém počátku prověřování, nelze nyní poskytnout bližší informace. Ty uvolníme, jakmile to bude možné, nicméně z dosud provedeného šetření nevyplývá, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí,“ dodal policejní mluvčí Truxa.