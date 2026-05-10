Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

Autor: ČTK
  8:10aktualizováno  8:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v havarijním stavu, stromy oslabuje i sucho. Nejzasaženější stromy dá město postupně pokácet, další podstoupí odborný zásah. Studie, kterou si město nechalo zpracovat, navrhuje k pokácení přes 200 stromů a část keřů. Součástí návrhu je i výsadba téměř 60 nových stromů. První práce by mohly začít letos na podzim, řekla ČTK mluvčí města Alžběta Trousilová.

Inventarizace, při které byla jednotlivě posouzena více než polovina všech stromů, prokázala, že převážná část stromů je dospělých. "V parku dlouhodobě chybí mladší generace stromů, která by postupně nahradila ty stárnoucí," řekla Trousilová.

Hlavním důvodem chystaného kácení je špatný zdravotní stav stromů a bezpečnostní riziko. S kácením se počítá v období vegetačního klidu, tedy od listopadu do konce března. Další stromy podstoupí například zdravotní a bezpečnostní řezy korun, stabilizační zásahy nebo odstranění suchých větví. Nové stromy by měly být listnaté, jehličnaté i ovocné. Náklady na revitalizaci zatím nejsou k dispozici, město nyní pracuje na projektu. "Bude se hledat nějaká vhodná dotace k jeho financování. V plánu je i jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny," doplnila Trousilová.

Zámecký park v Lysé nad Labem o rozloze přes 21 hektarů tvoří kromě přírodní krajinářské části i část se souborem barokních soch. Historie parku sahá do konce 16. století. Velký rozvoj parku nastal na přelomu 17. a 18. století za hraběte Františka Antonína Šporka. Park je dnes přístupný celoročně, návštěvní doba se liší podle ročního období. Město připravuje k historii parku publikaci, vyjít by měla letos na podzim.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Na Vysočině měli zatím hasiči kvůli bouřkám nejvíc práce na Žďársku a Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Vysočině měli hasiči dnes odpoledne kvůli počasí s bouřkami skoro dvě desítky výjezdů. Nejvíc práce měli na Žďársku a na Jihlavsku. Nejčastěji pročišťovali...

11. května 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

iDNES: Tři vězni v Plzni vypili dezinfekci, skončili v nemocnici, jeden zemřel

ilustrační snímek

Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice,...

11. května 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

U Karlových Varů zemřela při nehodě řidička osobního auta

ilustrační snímek

Na silnici ve směru z obce Rosnice do Sedlce na Karlovarsku odpoledne zemřela řidička osobního auta po střetu s nákladním autem. Záchranné a vyprošťovací práce...

11. května 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Nehoda uzavřela odpoledne na tři hodiny silnici u Doks, zranění utrpěli tři lidé

ilustrační snímek

Silnice I/38 nedaleko Doks na Českolipsku byla dnes skoro tři hodiny uzavřená kvůli nehodě osobního auta. Lehké až středně těžké zranění při ní utrpěli tři...

11. května 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražští strážníci mají připraveno přes osm milionů korun na kalhoty. Hledá se firma, která je dodá

V létě se strážníci nemusí potit v dlouhém rukávu. Kolegové z autohlídky ve...

Rada hlavního města odsouhlasila nákup černých celoročních služebních pracovních kalhot pro potřeby strážníků na čtyři roky. V plánu je uzavření rámcové dohody do vyčerpání finančního limitu 8 400...

11. května 2026  19:33

Nehoda dvou kamionů a dodávky uzavřela dálnici D2 před Brnem nejméně na dvě hodiny

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nehoda dvou nákladních aut a dodávky na dálnici D2 u Blučiny uzavřela před 18:30 dálnici ve směru na Brno. Při nehodě se zranil jeden člověk, uzavírka potrvá nejméně do 20:15, řekl mluvčí...

11. května 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

A Day of Sound v Kutné Hoře propojí hudbu s vizuálním uměním a architekturou

ilustrační snímek

Propojení současné hudby, vizuálního umění a historické architektury nabídne osmý ročník festivalu A Day of Sound, který bude 27. června v Galerii...

11. května 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

V Plzni skončilo poslední kasino, zakazuje je vyhláška na regulaci hazardu

ilustrační snímek

V Plzni v těchto dnech ukončilo provoz poslední kasino, zmizel tak hazard, jak to ukládá vyhláška přijatá zastupiteli v prosinci 2023. Podle této vyhlášky měly...

11. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Další záhadné dopravní prostředky na Staroměstském náměstí.

vydáno 11. května 2026  18:45

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro větrníky na dohled od hory Říp

ilustrační snímek

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro stavbu větrných elektráren na dohled od hory Říp. U navržené akcelerační zóny v Kryštofových Hamrech na...

11. května 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Muž na zastávce napadl partnerku a odřezal jí vlasy

Muž na zastávce v Plzni napadl partnerku a odřezal jí vlasy. (7. května 2026)

Plzeňští kriminalisté řešili minulý týden vážné napadení ženy, které její partner na zastávce vyhrožoval nožem a odřezal jí větší část vlasů. Muž se po incidentu dal na útěk a cestou se zbavil útočné...

11. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Kroměříž chystá polopodzemní kontejnery na dalších třech místec

ilustrační snímek

Kroměřížská radnice vybuduje polopodzemní kontejnery na odpad na dalších třech místech ve městě. Vzniknou v Chropyňské, Třasoňově a Sokolovské ulici, kde...

11. května 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.