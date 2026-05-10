Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v havarijním stavu, stromy oslabuje i sucho. Nejzasaženější stromy dá město postupně pokácet, další podstoupí odborný zásah. Studie, kterou si město nechalo zpracovat, navrhuje k pokácení přes 200 stromů a část keřů. Součástí návrhu je i výsadba téměř 60 nových stromů. První práce by mohly začít letos na podzim, řekla ČTK mluvčí města Alžběta Trousilová.
Inventarizace, při které byla jednotlivě posouzena více než polovina všech stromů, prokázala, že převážná část stromů je dospělých. "V parku dlouhodobě chybí mladší generace stromů, která by postupně nahradila ty stárnoucí," řekla Trousilová.
Hlavním důvodem chystaného kácení je špatný zdravotní stav stromů a bezpečnostní riziko. S kácením se počítá v období vegetačního klidu, tedy od listopadu do konce března. Další stromy podstoupí například zdravotní a bezpečnostní řezy korun, stabilizační zásahy nebo odstranění suchých větví. Nové stromy by měly být listnaté, jehličnaté i ovocné. Náklady na revitalizaci zatím nejsou k dispozici, město nyní pracuje na projektu. "Bude se hledat nějaká vhodná dotace k jeho financování. V plánu je i jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny," doplnila Trousilová.
Zámecký park v Lysé nad Labem o rozloze přes 21 hektarů tvoří kromě přírodní krajinářské části i část se souborem barokních soch. Historie parku sahá do konce 16. století. Velký rozvoj parku nastal na přelomu 17. a 18. století za hraběte Františka Antonína Šporka. Park je dnes přístupný celoročně, návštěvní doba se liší podle ročního období. Město připravuje k historii parku publikaci, vyjít by měla letos na podzim.