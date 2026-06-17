Lysá n.Labem chystá větší investici do městských bytů v Milovicích,vymění výtahy

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá výměnu výtahů v bytových domech v Milovicích, kde má většinu městského bytového fondu. Předpoklad nákladů je do 27 milionů korun bez DPH, polovinu výtahů chce město vyměnit letos, zbývající v první polovině příštího roku. Město vlastní 462 bytů, v Lysé jich má 112, dalších 350 v Milovicích. Postupně investuje do jejich rekonstrukce. Radnice současně připravuje zřízení fondu na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu, do kterého bude směřovat většinu příjmů z nájmu, řekla ČTK místostarostka města Radka Bláhová (Lysá nás spojuje).
Město v roce 2023 dokončilo pasportizaci všech bytů. "Byly zařazeny do kategorií podle svého stavu, stavu bytového domu a polohy domu. A podle toho, do jaké kategorie byty spadají, se určuje i výše nájmu," uvedla Bláhová. Nově vypočítané nájemné platí pro nové nájemce, stávající nájemníci platí většinou 100 korun za metr čtvereční, u nově uzavíraných smluv je to mezi 140 a 220 korunami za metr čtvereční, podle stavu bytu a domu. O pronájem bytů je podle místostarostky stále velký zájem a město nemá problém je obsadit.
Do připravovaného fondu oprav a údržby bytového a nebytového fondu by mělo každý měsíc plynout 70 procent z příjmu z nájmů, fond by měl získat počáteční základ ve výši desítek milionů korun, dodala Bláhová.
Veřejná zakázka na výměnu 12 výtahů v milovických domech už je po termínu příjmu nabídek, nyní se budou vyhodnocovat. Zakázka byla zadána metodou design & build, kdy má vybraná firma zajistit projekt i jeho uskutečnění.
Byty v Milovicích získala Lysá od státu v devadesátých letech po odsunu sovětské armády, podobně ještě Čelákovice, Stará Lysá a Milovice. V roce 2020 obyvatelé Lysé v referendu rozhodli, že byty v Milovicích město nemá prodávat.