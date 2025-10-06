Řidič v Lysé nad Labem nepřežil srážku s vlakem. Na přejezd vjel, když svítila světla

Autor: iDNES.cz, ČTK
V Lysé nad Labem odpoledne zemřel řidič osobního auta, které se na přejezdu srazilo s vlakem. Provoz na železniční trati je zastavený. Hasiči Správy železnic z vlaku evakuovali 450 cestujících. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby.
V Lysé nad Labem se střetl vlak s autem. (6. října 2025)

foto: Správa železnic

Vůz se s vlakem srazil v ulici Ke Kovoně kolem 16:30. „Ve vlaku bylo 450 cestujících, podle informací policie by neměl nikdo být zraněn. U strojvedoucího byla provedena dechová zkouška s výsledkem negativním,“ řekla iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Blikala červená, závory padaly. Sanitka přesto prokličkovala přes přejezd

Podle ní se jedná o železniční přejezd bez závor, ale se světelnou signalizací, která fungovala. Podle prvotních informací svědků svítila červená výstražná světla. U řidiče policisté nařídili soudní pitvu, která mimo jiné prověří, zda nehodu nezpůsobila například zdravotní indispozice.

Provoz vlaků na trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem bude podle webu Českých drah přerušený minimálně do 19:00. Provoz rychlíků je odkloněný přes Poříčany.

