Lysá nad Labem upraví vyhlášku o nočním klidu

Ta je regulována zákonem od 22. do 6. hodiny ranní. Porušení nočního klidu je podle tohoto zákona přestupkem proti veřejnému pořádku. Výjimku mohou dostat jen některé veřejné akce. „Při posuzování akcí zařazených do obecně závazné vyhlášky musejí být dle právního výkladu splněny jisté podmínky, například výjimečnosti,“ uvedlo město. Tedy musí jít o akce, u kterých je veřejný zájem na jejich konání, na udržení místních tradic a společenského života v obci. Pořadatelé těchto programů mohou do 21. února 2025 město požádat o výjimku písemně na e-mail. Následně budou vybrány ty, které dané podmínky splňují a zastupitelé budou rozhodovat o jejich zařazení do vyhlášky.