M.Boleslav dá kvůli rekordu změřit naklonění šikmé věže zříceniny Michalovice

Mladá Boleslav dá odborně změřit naklonění šikmé věže zříceniny hradu Michalovice. Mohla by pak usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů nebo České knihy rekordů. Možnosti zápisu projednala minulý týden rada města, řekl ČTK radní Robin Povšík (Hlas pro Boleslav). Podle geodetů má věž sklon 6,51 stupně, čímž zřejmě překonává současný světový rekord v kategorii neúmyslně nakloněných staveb, upozornil v dubnu Český rozhlas.
Dosavadní měření podle Povšíka nebylo provedeno podle závazných pravidel Guinness World Records, pro oficiální zápis je tedy nelze použít. "Zadáme změření věže tak, jak požadují pravidla zápisu. Až toto měření budeme mít, rozhodneme se, jak dál," řekl Povšík. Náklady na odborné geodetické zaměření, které ověří naklonění šikmé věže, jsou přes 40.000 korun.
Město bude brát při dalším postupu v úvahu i výši nákladů, které by si zápisy vyžádaly. Cena profesionálního balíčku k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů může vystoupat až na 900.000 korun. U zápisu do České knihy rekordů, kterou spravuje Agentura Dobrý den, jde podle radního o jednodušší administrativní proces a výrazně nižší náklady, základní balíček stojí 20.000 korun bez DPH. Podle Povšíka chce město zohlednit i potenciál oficiálně stvrzeného rekordu pro zvýšení turismu.
"Michalovický hrad není tak významná památka, aby se nám vyplatilo investovat vyšší stovky tisíc korun do zápisu rekordu. Nejspíš by se to nevrátilo v podobě rapidního zvýšení návštěvnosti památky a tím i podpory zdejších hoteliérů nebo restaurací. Nechci předjímat, ale spíše to vidím na cenově přívětivou českou cestu," dodal Povšík.
Hrad Michalovice ležící asi tři kilometry od Mladé Boleslavi založil před rokem 1281 Jan z rodu Markvarticů. Z hradu na pískovcové skále se dodnes zachovala válcová nakloněná věž Putna, zbytky původního paláce a pás vnější hradby. Od druhé poloviny 15. století již hrad nebyl obýván. Majitelem zříceniny je město Mladá Boleslav, památka je přístupná od dubna do září, za sezonu ji navštíví zhruba 2000 lidí.