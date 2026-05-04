M. Boleslav si připomene květnové bombardování pamětním dnem u vodárenské věže

Mladá Boleslav si v sobotu připomene výročí bombardování města sovětskou armádou 9. května 1945 pamětním dnem u vodárenské věže. Součástí akce, kterou pořádá kulturně-komunitní centrum Pluhárna, bude mimo jiné projekce dokumentu společnosti Post Bellum, diskuse s historikem Michalem Plavcem z Národního technického muzea a dobová kavárna. Akce potrvá od 15:00 do 18:00, řekla ČTK programová vedoucí centra Michaela Kosíková.
"Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války zde u nás v Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce vodárenské věže," uvedlo město na webu.
Historickou vodárenskou věž ve Vodkově ulici město koupilo před dvěma lety, chystá opravy a hledá pro ni další využití. Na návrzích využití věže i vedlejší vinice pracují architektonická studia, hotové by měly být v srpnu, řekl ČTK městský radní Robin Povšík (Hlas pro Boleslav). Vodárenská věž je podle něj také místem, v jehož blízkosti byla před 81 lety svržena jedna z bomb.
Mladá Boleslav byla jedním z posledních měst v Evropě zasažených náletem. První den míru při něm zahynulo přibližně 450 lidí, zničeno bylo 32 domů, částečně poškozeno 105 a lehce poškozeno 396. Poničena byla také značná část mladoboleslavské automobilky. Dokument společnosti Post Bellum přináší mimo jiné svědectví několika pamětníků, kteří bombardování zažili.
Sobotním pamětním dnem začíná městský festival Staré město žije, který Pluhárna pořádá už třetím rokem. Podle Kosíkové vznikl se záměrem oživit opomíjenou lokalitu Starého města, každou druhou středu se tam konají různé kulturní akce, pořadatelé se snaží co nejvíce zapojovat místní spolky. "Nejprve to byly hlavně koncerty a divadla, ale příjemně se nabalují i další aktivity, jako třeba sousedská slavnost, a letos nově zkoušíme pamětní den," řekla Kosíková.