VIDEO: Po Pražském majálesu zůstaly v Letňanech hromady odpadků

Pražský majáles letos oslavil dvacáté výročí. V pátek 1. května začal studentským průvodem a gradoval právě v Letňanech na open air festivalu.
V průvodu nechyběly ani alegorické vozy vysokých škol ani živá hudba. Veřejnost se jej mohla zúčastnit zdarma.
Návštěvníci si letos mohli užít na zhruba tři desítky interpretů na několika scénách i doprovodný program. Mezi hlavní hudební hosty patřili například Ben Cristovao, Calin, David Koller, Chinaski nebo Mikolas Josef.
Festival je specifický i tím, že si i přes svou nynější velikost a profesionální produkci zachovává silný studentský charakter. Právě studenti jsou jeho hlavními hybateli – podílejí se na programu, vytvářejí vlastní zóny i soutěží o titul krále a královny majálesu.
|
Pražský majáles slaví dvacet let. Festival láká na Davida Kollera i na drum’n’bass
Historie majálesu sahá až do 15. století, kdy se s rozvojem univerzit začaly objevovat studentské oslavy jara. Jejich součástí byly recesistické průvody i volba krále majálesu. Tradice se proměňovala – za první republiky slábla, v 50. a 60. letech byla využívána k politické propagandě, přesto si uchovala kritický studentský duch.
Současná podoba majálesu v Česku se začala formovat po roce 2004, kdy se oslavy obnovily ve větších městech a postupně získaly i festivalový rozměr. Dnes patří Pražský majáles k největším studentským akcím v zemi a každoročně přitahuje desetitisíce návštěvníků.