Malý koloběžkář má po srážce zlomené zápěstí, policie hledá řidiče černého auta

Hoch v neonově žluté přilbě projížděl ve čtvrtek 28. května na své elektrokoloběžce ulicí Na Hlavní po 14. hodině. Výlet mu přerušil černý automobil, který vyjížděl z areálu hotelu a restaurace.
Po dopravní nehodě mladý koloběžkář utrpěl zlomeninu zápěstí. Podle policie neznámý řidič nezastavil a v jízdě pokračoval dál.
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„Dopravní policisté v této souvislosti šetří přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody, pátrají po řidiči černého vozidla a také po případných svědcích,“ sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.