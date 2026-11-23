„Osmapadesátiletá žena z Prahy 10 dostala sms zprávu z mobilního čísla své dcery s textem MAMI, ROZBIL SE MI MOBIL A NEFUNFUNGUJE. POSLI MI PROSIM ZPRAVU PŘES WHATS APP, JAKMILE BUDES MOC NA NOVE CISLO …..,“ informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
V domění, že komunikuje se svou dcerou, zaslala žena na číslo ve WhatsAppu zprávu. V rámci další komunikace se stále věřila, že si píše s dcerou. Ta ji požádala o zaplacení faktury. Když se tak stalo, „dcera“ poděkovala požádala o další peníze.
To už bylo ženě podezřelé a začala pochybovat. Proto se telefonicky spojila s dcerou na jejím „starém“ čísle a tam zjistila, že jí dcera vůbec o nic nežádala.
„Finanční částku ve výši bezmála pětačtyřiceti tisíc korun, zaslaných údajné dceři, následně z účtu vybral dosud neznámý muž, který je zachycený na fotografii. Právě on může být důležitým svědkem, při objasnění tohoto podvodného jednání,“ pokračovala mluvčí.
Pachateli za podvod hrozí až dva roky. Policie žádá, aby v případě, že někdo pozná muže na fotografii, aby kontaktoval linku 158.