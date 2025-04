Manuál v praxi totiž naráží na aplikační potíže a nejednotný výklad, což vytváří komplikace především pro restauratéry a provozovatele předzahrádek v centru města.

Kontrolní výbor zastupitelstva Prahy se Manuálem pro kultivovanou Prahu zabýval za poslední dva roky čtyřikrát. „Přijali jsme řadu konkrétních usnesení a doporučení, která však vedení Prahy zcela ignoruje. Výsledkem je pokračující nejistota, právní nesrovnalosti a nepředvídatelnost pro podnikatele,“ uvedl Ondřej Prokop.

Podle účastníků diskuse je Manuál pro kultivaci veřejného prostoru bezpochyby důležitým nástrojem, ve své současné podobě však v Praze vyvolává zmatek, který má mnohdy i likvidační dopady. Provozovatelé restaurací upozorňují, že nejednotná aplikace pravidel napříč jednotlivými městskými částmi vede k vysokým pokutám, soudním sporům a v některých případech i k fyzickému odstranění předzahrádek. Sankce často dosahují částek v řádu několika milionů korun.

„Za poslední rok jsme odeslali primátorovi a vedení města desítky dopisů s konkrétními návrhy, co nefunguje a jak to napravit – většina zůstala bez jakékoliv reakce,“ uvedl Filip Dvořák, předseda Hospodářské komory Prahy 1. Dvořák následně vytkl i to, že na diskusi chyběli radní, kteří mají danou oblast na starosti, jmenovitě pirát Adam Zábranský.

Na pozvání k účasti v debatě přistoupil pouze jeden radní – Zdeněk Kovářík (ODS), který má na starosti finance. Přiznal, že stav není ideální. „Vnímám to jako první náznak změny přístupu a ochoty hledat řešení. Věřím, že se konečně otevře prostor pro konkrétní kroky – tedy pro větší přehlednost, lepší aplikaci i vymáhání pravidel a efektivní kontrolu,“ uvedl Ondřej Prokop.

Diskuse, nikoli sankce

Z diskuse vyplynulo několik konkrétních návrhů, jak současnou situaci řešit. Podle politiků i byznysu jde prvořadě o revizi pravidel a přehodnocení aplikace Manuálu, a to s ohledem na reálné fungování podniků – zejména v nejvíce frekventovaných lokalitách. Je potřeba zavést kompenzační mechanismus pro ty podnikatele, kteří již investovali do předzahrádek podle dřívějších pravidel a nyní čelí finančním ztrátám.

Jedním z dalších klíčových kroků má být otevření pravidelného dialogu s podnikatelskou sférou. Zastupitel Prokop zmínil zavedení přechodného období při každé zásadní změně pravidel tak, aby měli podnikatelé dostatek času se přizpůsobit bez rizika sankcí. Namísto dosavadního represivního přístupu by město mělo upřednostnit spolupráci a podporu podnikatelů skrze poradenství, konzultace a vstřícný přístup k úpravám zahrádek.

Pražští politici v březnu přišli s návrhem zpracovat manuál sloužící ke zlepšení umísťování dopravních značek, kterých je v současnosti podle vedení města zbytečně moc a často překážejí. Radní Prahy to na svém jednání zadali Institutu plánování a rozvoje (IPR). Ten také dostal za úkol vypracovat a projednat návrhy prvních úprav dopravního značení v konkrétních lokalitách.

IPR v roce 2014 zpracoval takzvaný manuál tvorby veřejných prostranství, který od té doby postupně doplňuje. Nová metodika ohledně dopravních značek má být rozšířením původního dokumentu. Kromě předzahrádek a dopravního značení Manuál pro kultivovanou Prahu řeší i takzvaný vizuální smog v podobě neestetické reklamy a jejích nelegálních nosičů.

„Dnes jsme formulovali konkrétní řešení, jak současný chaotický stav narovnat. Tyto návrhy budou v nejbližších týdnech projednány na Kontrolním výboru s cílem předložit je jako oficiální iniciativu Zastupitelstvu hl. m. Prahy,“ uzavřel Prokop.