Na mariánský sloup někdo načmáral antikřesťanské symboly, vandala hledá policie

Neznámý pachatel posprejoval v noci na čtvrtek tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Na jeden vyobrazil kříž, na druhý rovnítko a na třetí hákový kříž. Obrazce tak ztotožňují křesťanství s fašismem či nacismem. O vandalismu informoval správce památky Aleš Strnad. Případ už vyšetřuje policie.

Sloup podle Strnada čelil podobnému vandalismu i v minulosti, ale ne v takto rozsáhlé a závažné podobě. „Za šest let jsem ještě něco takového nezažil,“ řekl správce. Antikřesťanské vyznění symbolů je podle něj zjevné.

„Tento případ evidují policisté z místního oddělení Bartolomějská, kteří v současné chvíli zajistili kamerové záznamy a pátrají po neznámém pachateli, který je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci ve třetím odstavci, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ uvedl za policisty mluvčí Richard Hrdina.

Strnad podle svých slov nyní čeká na pozvání od policie k podpisu protokolu. Následně nechá co nejdříve s využitím specializované firmy symboly odstranit.

O sloup, který se jako napodobenina původního díla na náměstí vrátil v roce 2020, se stará Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Židovský obchod v Praze pokryly útočné nápisy. Jako ve 30. letech, zní z komunity

Mariánský sloup, jedno z prvních výrazných barokních děl v Praze, vztyčili na Staroměstském náměstí 26. září 1650. Vysvěcen byl o dva roky později.

Sousoší z dílny Jana Jiřího Bendla mělo připomínat záchranu Prahy před Švédy v roce 1648. Kritici v něm ale v následujících staletích viděli hlavně památník protireformačního katolicismu. Původní sloup v roce 1918 na protest proti habsburské monarchii strhl dav.

O návratu sloupu se v Praze diskutovalo od 90. let. Pražští zastupitelé to opakovaně odmítli, v roce 2019 však návrat posvětili. Sloup i se sochou Neposkvrněné Panny Marie na jeho vrcholu a dalšími prvky vytvořil bez nároku na honorář akademický sochař Petr Váňa. V roce 2024 spolek na dílo doplnil ještě čtyři dosud chybějící sochy andělů.

