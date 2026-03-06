Na svastiku vapkou. Z mariánského sloupu zmizely nasprejované symboly

Událost se podle dostupných informací stala v noci na čtvrtek, kdy neznámý pachatel nasprejoval na ohrazení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze černou barvou kříž, rovnítko a svastiku. Původně o ní informoval správce památky Aleš Strnad. „Za šest let jsem ještě něco takového nezažil,“ řekl.
Podle něj mají symboly vyznít antikřesťansky. Média informovala o nacistickém symbolu, nicméně svastika, kterou pachatel na sloup nasprejoval, byla levotočivá. Nacistický symbol v podobě hákového kříže bývá stočen doprava.
Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí tři roky vězení za poškození cizí věci. Richard Hrdina redakci v pátek iDNES.cz sdělil, že policie po pachateli stále pátrá.
Na mariánský sloup někdo načmáral antikřesťanské symboly, vandala hledá policie
Sloup se na náměstí vrátil jako napodobenina původního díla v roce 2020 a stará se o něj Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Podle Strnada byl sloup terčem podobného vandalismu i v minulosti, ale ne v takto rozsáhlé a závažné podobě.