Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru Marie Stuartovna. Historické drama Friedricha Schillera v moderním zpracování britského dramatika Roberta Ickea rozehrává příběh plný intrik, manipulace, mocenských bojů a nečekaných zvratů. Premiérová představení jsou plánována na 3. a 4. prosince na velké scéně, pražské uvedení bude 29. prosince v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. ČTK o tom dnes informovala Miroslava Kozelková z divadla.
Hru se souborem nastudoval Jakub Nvota. Hlavní role Marie Stuartovny a Alžběty I. svěřil Anně Fixové a Heleně Lapčíkové. Publiku se dále představí Monika Timková, František Čachotský, Robert Tyleček, Filip Týc, Lukáš Typlt, Jan Konečný, Martin Dusbaba a Jan Šmíd. Lorda George Talbota ztvární hostující Petr Kostka.
Příběh sleduje skotskou královnu Marii Stuartovnu, která po obvinění z vraždy manžela uprchne ze své země a požádá o ochranu anglickou královnu Alžbětu I. Místo azylu ji však čeká vězení. Alžběta se totiž obává jejího nároku na anglický trůn a považuje ji za nebezpečnou soupeřku. Za zdmi vězení se odehrává politický souboj, v němž se slova stávají zbraněmi, důkazy lze zfalšovat a pravda se přizpůsobuje zájmům těch, kteří usilují o moc.
Režisér Nvota vnímá obě panovnice jako odlišné osobnosti, které v té druhé nacházejí vlastnosti, jež samy postrádají. Marie obdivuje Alžbětinu schopnost ovládat emoce a podřídit osobní touhy povinnostem. Alžběta naopak obdivuje Mariinu odvahu být sama sebou a nechat se vést vášní. Jejich vztah tak není pouze soubojem o korunu, ale také střetem dvou rozdílných povah a životních postojů.
Inscenace se podle tvůrců nezabývá pouze historickým střetem dvou královen, ale také obecnějšími otázkami moci, manipulace a lidských slabostí. Přestože se mění doba i lidé, kteří o moc usilují, způsoby jejího získávání a udržování zůstávají podobné.