Markéta Irglová a Zdeněk Svěrák převzali cenu festivalu Soundtrack Poděbrady

Hudebnice Markéta Irglová a scenárista a herec Zdeněk Svěrák dnes v Poděbradech převzali Cenu festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack, která se uděluje za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě. Irglová obdržela cenu před svým koncertem v zámecké zahradě, Zdeněk Svěrák před zahájením premiéry koncertní podoby a projekcí filmu Tmavomodrý svět jeho syna Jana Svěráka.
Písničkářka Irglová společně s irským zpěvákem a kytaristou Glenem Hansardem obdržela Oscara za titulní píseň Falling Slowly k filmu Once, která zazněla i během vystoupení. Stejnojmenná muzikálová adaptace posléze získala i cenu Grammy. Irglová dnes před zahájením koncertu připomněla Hansarda, který zemřel ve věku 56 let minulý měsíc při dopravní nehodě v Dublinu.
Dlouholetá spolupráce Zdeňka Svěráka se skladatelem Jaroslavem Uhlířem přinesla řadu písní, které se staly nedílnou součástí českých filmů a pohádek. Svěrákovy texty zazněly například ve filmech Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní, prchni, Vratné lahve či Tři bratři. Písně jako Není nutno, Dělání, Pod dubem, za dubem, Statistika nebo Ani k stáru dnes patří ke klasikám české populární a filmové hudby.
"Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film, a to je Není nutno pro Tři veterány a Severní vítr pro Vrchní, prchni. Nebýt filmu, tak by nebyly," řekl ČTK Zdeněk Svěrák.
Hlavním filmem dnešního programu i celého festivalu, který potrvá do 30. srpna, dnes bylo výpravné válečné drama režiséra Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Snímek sleduje osudy československých stíhačů v britském letectvu za druhé světové války. Film, který dnes doprovodila živá hudba Komorní filharmonie Pardubice, měl premiéru v roce 2001 a obdržel čtyři České lvy, mimo jiné za hudbu Ondřeje Soukupa.
"Když je hudba k filmu dobře napsaná, tak prostě s tím filmem jdete a ani nevíte proč mu rozumíte. Dělá to ta hudba," podotkl Jan Svěrák.
"Ona je hudba opravdu čarodějka a nejde přes mozek do srdce, ale rovnou do srdce," doplnil Zdeněk Svěrák.
Festival filmové hudby a multimédií Soundtrack ve čtvrtek zahájil koncert česko-americké formace The Insiders. Součástí slavnostního zahájení 11. ročníku bylo také večerní promítání amerického filmu Horečka sobotní noci s hudbou skupiny Bee Gees. I letos je festival soutěžní. V porotě, která vybírá nejlepší filmový a seriálový soundtrack, zasedli skladatel Ondřej Soukup, hudebník a skladatel Jan P. Muchow, hudebnice, producentka a skladatelka Beata Hlavenková a slovenský hudební skladatel Michal Novinski.
Festival nabízí také doprovodný program, letos chtějí pořadatelé posílit jeho diskusní část. Odbornou část festivalu obstará panelová diskuse Synch Masterclass & Clinic. Do Poděbrad se po roční odmlce vrátil populární Kinobus. Kompletní program je na stránkách festivalu.