Hned první den ve funkci a hned takové „přivítání“. Co jste si v té chvíli říkal?

O víkendu před nástupem jsem si koupil krásné nové sako, protože jsem očekával, že se budu fotit. Když jsem toho 1. července snídal, volal mi náměstek pro ekonomiku a líčil, co se stalo. Od té doby tady to sako visí a ještě jsem ho neoblékl. (ukazuje s úsměvem na věšák ve své kanceláři)

Mimo provoz byla takřka celá nemocnice. Proud sice šel, ale to bylo tak všechno. Museli jsme odmontovat vstupní závory a nefungovaly přístroje, internet, e-maily, platební terminály ani zvonky nebo bezdrátové telefony, tedy zařízení napojené na datové přenosy a síťové systémy. Digitálně prostě nešlo udělat nic.

Základní péče o pacienty ale ohrožená nebyla, je to tak?

To naštěstí ne. Přístroje, které mají například u lůžka, fungovaly. Ty jsou napojené „jen“ na elektřinu. Akutní a neodkladnou péči jsme byli schopní zajistit, ale pacienty, které nám přivezla záchranná služba, jsme museli odklánět do jiných nemocnic v okolí a také jsme odkládali operativu.

Co se dělo dál?

Náměstek pro informační technologie se okamžitě vrátil z dovolené a svolal jsem poradu vedoucích zaměstnanců všech úseků nemocnice, na které jsme se domluvili na improvizovaném provozu. Z doby digitální jsme se totiž vrátili do papírové; takových třicet let zpět. Kopírovali jsme třeba žádanky. Nechci to zlehčovat, ale někteří lékaři až sarkasticky uronili slzu, když si připomněli, jak pracovali za mlada. (smích)

Martin Dvořák ● Jednateli Nemocnice Nymburk je 41 let.

● Narodil se a žije v Nymburce. ● V minulosti působil mimo jiné jako primář ARO Městské nemocnice v Čáslavi nebo zástupce primáře ARO nemocnice v Jičíně.

● Je předsedou Okresního sdružení České lékařské komory.

● Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

● Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase je nadšeným fanouškem fotbalové Sparty.

Zpočátku jsme ale nevěděli, jestli to byl skutečně kybernetický útok. Naši ajťáci až za pár hodin objevili v zašifrovaných textových souborech vzkazy od hackerů. Ačkoliv si všechna data zálohujeme, bylo napadení virem ransonware opravdu intenzivní. Krajští kriminalisté, se kterými jsme neustále ve spojení, vyšetřují případ kvůli neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a kvůli vydírání.

Vrátila se už nemocnice do standardního režimu?

Blížíme se k tomu. Zásadní je, že klinický systém, který se bezprostředně týká pacientů, už funguje jako dřív. To je pro nás obrovský úspěch, na kterém má zásluhu nejen naše IT oddělení, ale i externí specialisté. Ti všichni si zaslouží obrovské poděkování, mnozí z nich sloužili i čtrnáctihodinové směny.

Obnovili jsme funkčnost u více než třetiny počítačů a datovou komunikaci, čili můžeme například posílat snímky do jiných nemocnic. Většina lékařů může opět zasílat e-recepty a zprovoznili jsme i magnetickou rezonanci. Stále ovšem nefungují platby kartou a babybox.

Dokážete odhadnout, jak dlouho může návrat do plnohodnotného stavu trvat?

Každý den přibude alespoň nějaký dílek, který je v tomto ohledu důležitý. Vezměte si, že kompletní vyčištění jednoho počítače, kterých tu máme 250, trvá dvě a půl hodiny. Do 20. července by mělo fungovat 90 procent z nich a v provozu by měl být i babybox a platební terminály. I přes úžasné nasazení personálního a mzdového oddělení bude trvat nejdéle obnovení ekonomických dat a účetnictví.

Výplaty dostanou zaměstnanci v obvyklém termínu?

Mohu je ujistit, že mzda jim přijde včas, tedy tento týden. Museli přitom nyní odevzdávat papírové výkazy, které účetní převedli do provizorních excelových tabulek, prostě návrat o čtvrtstoletí zpátky. I proto nemůžeme garantovat, že někomu nepřijde o pár stovek méně nebo víc. Tyto drobnosti určitě dorovnáme v srpnové výplatě.

Minulý týden jste navíc oznámili, že při útoku mohly uniknout osobní údaje pacientů. Jak vážný je to problém?

Zda si tyhle data hackeři skutečně okopírovali, nemůžeme říct se stoprocentní jistotou. A protože to nemůžeme garantovat, zákon nám ukládá tuto hrozbu zveřejnit. Podle našich specialistů měli nějakou dobu hackeři k údajům pacientů přístup; to víme určitě. Může tak dojít ke ztrátě důvěrnosti dat chráněných profesním tajemstvím. Nicméně bezprostředně po zjištění útoku jsme kontaktovali Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přesuňme se na závěr do prosince minulého roku, kdy radní odvolali z funkce jednatelky nemocnice vaši předchůdkyni Nelu Kvačkovou, za niž se pak postavila část zaměstnanců. Jako rodilý Nymburák jste jistě toto emotivní období sledoval. Překvapil vás její konec?

Ne. Hlavně proto, že vystupovala velmi ostře proti svému zřizovateli. Byl jsem s ní v té době v kontaktu a dokonce jsem se s ní vsadil o flašku whisky, že ji odvolají.

A dala vám ji?

Ne, dodnes mi ji dluží. Rád bych jí touto cestou vzkázal, že dluhy ze sázek jsou čestné dluhy. (úsměv)

V éře Nely Kvačkové se však nesporně úroveň špitálu zvýšila...

Bývalé jednatelce nelze upřít zásluhy. Na druhou stranu si myslím, že se nemocnice spíš dobře prezentovala jen navenek. Krásná fasáda vám totiž pacienta nevyléčí. Bolestí nemocnice byla a stále je personální situace v řadách zdravotníků, jejíž zlepšení je teď mojí prioritou.