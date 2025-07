O omezeních informovaly Správa železnic (SŽ) a České dráhy (ČD). Cestující by si před cestou měli na webu ČD nebo v aplikaci Můj vlak zjistit aktuální informace.

Na Masarykově nádraží začnou výluky 26. července a skončí 1. srpna večer. „Modernizace, která probíhá už déle než rok, se týká nejen samotného Masarykova nádraží, ale i navazujících úseků.

Hotovo hlásí stavbaři na kolejích pod Krejcárkem, 1. srpna pak skončí omezení pod Vítkovem,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. S otevřením nádraží se první srpnový víkend současně rozjedou vlaky z Masarykova nádraží přes opravený Negrelliho viadukt na nádraží Bubny do Dejvic.

Dokončení je v plánu na rok 2027

Pokračují podle ní také práce přímo ve stanici, kde postupně vzniká nová platforma nad kolejištěm. U ulice Na Florenci navíc dělníci budují zastřešená nástupiště u nových kolejí číslo 8 a 9. Pro cestující se otevřou v polovině prosince. „Dokončení modernizace s celkovými náklady téměř čtyři miliardy korun se plánuje v srpnu 2027,“ doplnila.

Omezení provozu se dotkne mimo jiné regionálních spojů, které jezdí přes Český Brod a Lysou nad Labem do Kolína. Jízdu budou mimořádně začínat a končit na Hlavním nádraží. Údržba tratí na Hlavním nádraží se bude týkat nejen vybraných regionálních, ale i dálkových spojů a turistických linek.

Spěšný vlak Český ráj do Jičína a Turnova tak bude mimořádně začínat a končit jízdu na Masarykově nádraží, spěšný vlak Cyklo Brdy přes Beroun do Blatné a Cyklohráček do Slaného ve stanici Praha-Smíchov. Spoj s názvem Posázaví do Zruče nad Sázavou pojede ze stanice Praha-Vršovice.

Cestující s časovými jízdenkami ČD vydanými do stanic Praha Masarykovo nádraží a Praha Hlavní nádraží si mohou u vlakového personálu nebo u přepážek ČD vyzvednout náhradní jízdní doklad, který ve vybraných úsecích využijí k přepravě v MHD.