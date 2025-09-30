Masér souzený za znásilnění a sexuální nátlak přiznal vinu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:22aktualizováno  10:37
Pražský masér Richard Pobiš, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, v úterý u soudu přiznal vinu. Při masážích a fyzioterapiích sexuálně napadl 26 žen. Uvedl, že svých činů lituje. Státní zástupkyně po přiznání viny proto navrhuje nižší trest odnětí svobody pět a půl roku ve vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Původně mu hrozilo šest až sedm let ve vězení. Muž je ve vazbě od loňského podzimu. Soud by měl rozhodnout tento týden.

„Prohlašuji svou vinu. Lituji svých činů, těch komu jsem ublížil a jak jsem jim ublížil. Uvědomuji si své pochybení a chci se všem omluvit,“ řekl obžalovaný. Dodal, že ve vazbě si uvědomil své jednání a po přečtení obžaloby soucítil se svými klientkami, které poškodil.

Policie žene k soudu maséra za sexuální napadení 21 klientek, měl přezdívku Maso

Podle obžaloby Pobiš svým klientkám v situaci, kdy se nacházely ve zranitelné poloze na masážním lůžku ve spodním prádle či nahé, nejprve různými masážními nástroji způsobovat bolest. Poté, co se svíjely v bolestech a nebyly schopné odporu, je osahával a líbal na intimních partiích, v některých případě je znásilnil.

Životní trauma

Zástupkyně některých poškozených žen Klára Slámová vyzvala soud, aby zohlednil jejich trauma. „Jedná se o to nejhorší, co žena může prožít v intimní sféře. Obžalovaný jednou vyjde z vězení a bude v pohodě, nicméně má klientka už nikdy a trauma si ponese do konce života,“ řekla. Vyzvala soud, aby rozhodl spravedlivě nejen vůči obžalovanému, ale také vůči obětem a aby rozhodnutí o trestu bylo signálem, že obdobné jednání nelze tolerovat.

