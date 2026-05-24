Máte psa? Nájem nebude. Je obtížné najít byt, kde by majitelům nevadilo zvíře

„Mám zájem o byt 2+kk v ulici Na Veselí v Nuslích, ale mám labradora. Je to problém?“
„Bohužel. Majitel si zvířata nepřeje. V bytě jsou nové parkety, které by pes mohl poškrábat.“
Podobnou odpověď redaktor MF DNES slyšel u poloviny z deseti namátkou oslovených inzerátů, i když v popisu nabídky bydlení chyběla zmínka, že majitelé upřednostňují nájemce bez zvířat. Sehnat bydlení v hlavním městě je dlouhodobě složité, o to víc, pokud se zájemce stěhuje s mazlíčkem.
„Když nájemce komunikuje otevřeně, zvíře nemusí být překážkou.“
Petr Makovský, výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz
Například v případě bytu v ulici Mošnova majitel argumentoval tím, že je příliš malý i pro ratlíka, u huskyho naopak vadilo, že je to příliš hlučné plemeno. V některých případech byla důvodem odmítnutí špatná předchozí zkušenost s dřívějšími podnájemníky.
Ne všude ale zvíře vadilo. Když redaktor řekl, že je pes vycvičený a zvyklý být v bytě sám, nebyl nejmenší problém sjednat si prohlídku. Jinde sice souhlasili, ale navrhli přirážku deset tisíc korun ke kauci, která by pokryla případnou škodu způsobenou psem.
Majitel vybírá, ale nezakazuje
Další problém může nastat, když nájemce v průběhu času po psovi zatouží. Pavla se svou domácí neměla problém, dokud se nerozhodla, že by si chtěla pořídit psa. Majitelka nápad rychle zatrhla.
Zakázat nájemci zvíře je sice v rozporu s občanským zákoníkem, ale řada majitelů se ošívá už jen při myšlence, že by nájemník měl jakéhokoli mazlíčka. A nejde jen o psy. „Rádi bychom si s přítelem našli byt v Praze. Máme dvě kočky, a to se zdá být něco, přes co pro majitele nejede vlak,“ píše se v dalším z mnoha příspěvků na sociálních sítích, které si na praktiky majitelů stěžují.
Občanský zákoník přitom nájemci přiznává právo chovat v bytě zvíře.
„Pronajímatel podle mého názoru nemůže obecně a absolutně zakázat chov zvířat v nájemní smlouvě. Nevylučuji ale, že by obstál důvod, že chov psa neumožňuje například velikost bytu,“ řekla pro MF DNES advokátka Jana Poslední.
Majitel může podle zákona zasáhnout v případě, že zvíře obyvatelům domu způsobuje nepřiměřené obtíže. Tím může být podle advokátky problematický pes, respektive chovatel, nadměrný hluk či poškozování bytu.
„V takovém případě si dokážu představit, že vedle požadavku na úhradu nákladů za mimořádný úklid či náhradu škody bude pronajímatel trvat na tom, aby nájemce od chovu upustil, anebo mu dá výpověď,“ dodala Poslední.
Jako pojistku a zároveň kompromis může majitel nabídnout například dvojnásobnou až trojnásobnou kauci, která by pokryla případné škody způsobené zvířetem či pojištění odpovědnosti.
Nájemce má jednat na rovinu
Pronajímatelé bývají opatrní, protože i relativně malá škoda může v Praze vyjít velmi draho. Odborníci radí dohodnout se na podmínkách předem.
„Dobře popsaná očekávání na začátku často předejdou mnohem větším konfliktům později. Praha je specifická drahými rekonstrukcemi. Majitelé mají strach, že případné škody bude složité vymáhat. Pražský trh je ale profesionálnější a část majitelů se k tomu staví pragmaticky. Když nájemce komunikuje otevřeně, má pojištění odpovědnosti a nabídne rozumné zajištění případných škod, zvíře nemusí být automatickou překážkou,“ poznamenal výkonný ředitel portálu reality.iDNES. cz Petr Makovský.
Problém nastává v případě, kdy nájemce zvíře zatají. To následně může vést k tomu, že majitel neprodlouží nájemní smlouvu. „Často se stává, že po řadě odmítnutí nájemce zvíře zatají a přiveze si ho do bytu třeba po týdnu,“ popisuje oblastní ředitel pro Prahu M&M Reality Jan Martina.
I z toho důvodu si řada majitelů při výběru nájemců dává pozor. V atraktivních lokalitách si navíc mohou vybírat z mnohem většího počtu zájemců.
„Raději preferují méně rizikového nájemce. Na druhou stranu je v Praze hodně lidí s domácími mazlíčky. Majitelé, kteří chtějí dlouhodobého a kvalitního nájemce, často hledají rozumný kompromis místo paušálního odmítnutí,“ dodal Makovský.