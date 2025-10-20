Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na úřad vlády, soud uložil tři roky vězení. Muže potrestal i za psaní příspěvků s nacistickou tematikou nebo výzvy k násilí vůči vládě. Některé z příspěvků ale podle soudce nenaplnily znaky trestného činu, v části obžaloby proto muže osvobodil.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

O Matějném lze podle soudce prohlásit, že je přesvědčeným rasistou, antisemitou, homofobem a neonacistou. Soudce zároveň upozornil, že soud právo na svobodu projevu ctí, toto právo ale podle něj není bezbřehé. Některé příspěvky Matějného podle soudce tuto hranici překročily a naplnily znaky trestných činů.

Obžalovaný Pavel Matějný u Okresního soudu Praha-východ (20. října 2025)
Pavel Matějný na snímku z roku 2013.
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013)
Svolavatel pochodu Pavel Matějný promlouvá k účastníkům pochodu v Přerově (21. září 2013)
5 fotografií

Při ukládání trestu vzal soud v potaz, že příspěvky Matějného neměly velký dosah, nepřibylo neonacistů a nenastala ani ozbrojená revoluce, ke které Matějný na internetu vybízel. „To však nic nemění na tom, že jeho chování bylo dlouhodobě společenský výrazně škodlivé,“ řekl soudce.

„Skutečnost, že se jeho výzvy nesetkaly s jím chtěnou reakcí, neznamená, že lze protiprávnost a nebezpečnost jeho jednání bagatelizovat. To pouze svědčí o tom, že obžalovaný není takovým vůdcem, jak o sobě možná sám smýšlí,“ dodal soudce.

Po výhrůžce vládě se vyhýbal soudu. Extremista Matějný skončil ve vazbě

Rozsudek není pravomocný, žalobce si nechal lhůtu pro případné odvolání. Matějný se vzdal práva na odvolání proti rozhodnutí o vině a proti trestu vězení, nesouhlasí pouze se zabráním elektroniky.

Matějný podle obžaloby před plánovanou demonstrací, která se uskutečnila loni 19. února, na sociální síti napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim se střelnou zbraní. Výhrůžku zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného policisté zadrželi, při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal se zásobníky s ostrým střelivem.

Už od roku 2020 podle obžaloby Matějný na sociální síti vyzýval například k tomu, aby lidé udělali pořádek pomocí klacku, vidlí nebo samopalu nebo se ptal, zda českou vládu pověsit nebo postřílet. Podle policistů také vyzýval mimo jiné k upálení Židů z facebooku. Podle vyšetřovatelů sdílel i písně neonacistických kapel nebo fotografie se svým nacistickými tetováními.

Soud muže potrestal za nedovolené ozbrojování, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci a také za podněcování k trestnému činu.

Gratuloval žháři z Vítkova k propuštění

Státní zástupce v pondělí v závěrečné řeči řekl, že by některé z Matějného výroků trestně nepostihoval. Podle jeho názoru by totiž měl být stát při aplikaci trestního práva na slovní projevy zdrženlivější, a to s ohledem na svobodu slova. Matějný by podle žalobce neměl být trestán například za sdílení fotografie nápisu White Lives Matter (Na bělošských životech záleží), nebo za to, že gratuloval žháři z Vítkova k propuštění. Za ostatní příspěvky a také za nedovolené ozbrojování navrhl tři roky vězení.

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Například u příspěvku s fotografií nápisu White Lives Matter soudce žalobci vyhověl. Uvedl, že v době, kdy příspěvek Matějný zveřejnil - tedy v únoru 2020 - nemělo heslo pouze negativní konotace.

Matějný v pondělí soudu řekl, že příspěvky nebyly v pořádku a že jich lituje. Tvrdí, že ho policie sledovala nezákonně, tvrdí, že je politickým aktivistou. Už dříve vypověděl, že ohledně vyhrožování samopalem šlo o hospodské řeči. Řekl, že chtěl své známé vyburcovat k odporu, ale ne k násilnému. Zbraň, kterou u Matějného policisté našli podle obžalovaného nebyla použitelná. Podle znalců ale byla zbraň funkční.

Soudce v pondělí zároveň upozornil, že i hnutí Národní obroda, ve kterém je Matějný místopředsedou, lze považovat za hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Za činnost v uskupení Matějný stíhaný není.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení

Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na úřad vlády, soud uložil tři roky vězení. Muže...

20. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Bazén na Kraví hoře v Brně otevřel po téměř čtyřměsíční opravě za 10 milionů Kč

Krytá plavecká hala na Kraví hoře v Brně je ode dneška po téměř čtyřech měsících opět v provozu. V polovině října tam skončila jedna z největších rekonstrukcí...

20. října 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Les kolem vrchu Chlum na kraji Plzně doplní chata, fitness, traily i herní prvky

Příměstský rekreační les na vrchu Chlum na okraji Plzně projde velkou proměnou. Bude tam moderní turistická chata u památkově chráněné rozhledny, pohádková...

20. října 2025  14:18,  aktualizováno  14:18

Mladík pro zapomenutou nabíječku šplhal po lešení, vyhýbal se matce přítelkyně

Velmi krkolomnou cestu pro zapomenutou nabíječku od mobilu zvolil o víkendu mladík v Brně. Do bytu přítelkyně se uprostřed noci vydal po lešení, čímž vyděsil jednu z obyvatelek bytového domu....

20. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cizinec na Invalidovně kopl zlostí do metra a upadl. Souprava ho málem uvláčela

Za nedělním večerním omezením provozu metra linky B stojí podle vyšetřování policie čtyřicetiletý cizinec, který pod vlivem alkoholu kopl po vystoupení do právě stojícího vlaku. Vlivem opilosti však...

20. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Aligátory čínské v Jihlavě prohlédli světoví zoologové, řeší genetiku i rodokmen

Pod pečlivým dohledem veterinářů a evropského koordinátora chovu je skupina tří aligátorů čínských, kteří se v roce 2023 vylíhli v jihlavské zoologické zahradě. Odchov kriticky ohroženého druhu je...

20. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: České vědecké experimenty, které míří na ISS

20. října 2025  15:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Projekty a týmy, které míří na ISS

20. října 2025  15:48

Brněnský Festival Radosti představuje divadelní tvorbu pro děti a mládež

Divadelní tvorbu pro děti a mládež představuje ode dneška do neděle brněnský Festival Radosti. Pořádající Divadlo Radost na akci pozvalo účinkující z několika...

20. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Turnov nakoupil levněji elektřinu i plyn, náklady za energie mu klesnou o pětinu

Čtrnáctitisícový Turnov v Českém ráji pro následující dva roky nakoupil levněji elektřinu i plyn. Místostarosta Jan Lochman (PROTO) odhaduje, že městu se díky...

20. října 2025  14:08,  aktualizováno  14:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Porodnice v Rychnově má na konci roku skončit, gynekologie a dětské zůstanou

Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou by měla skončit k 31. prosinci. Navazující obory jako gynekologie a dětské oddělení chce kraj v nemocnici...

20. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Kubovi vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a...

20. října 2025  14:01,  aktualizováno  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.