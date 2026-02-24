Ceny se oproti loňsku skoro nezměnily a přibyly některé nové atrakce. Méně dobrá zpráva je, že i tak návštěvník odejde o několik tisíc lehčí.
Matějská sice letos nezdražila skokově jako v předchozích letech, kdy návštěvníci mluvili o citelném nárůstu cen, dostupnou zábavou ale už dávno není.
Matějská pouť 2026
- Kde: Areál Výstaviště Praha Holešovice
- Kdy: Od 21. února do 19. dubna 2026
v pondělí zavřeno, út-pá 12-20 hodin, so+ne+svátky 10-20 hodin
- Vstupné: zdarma, víkendy a svátky 30 Kč/osobu, děti do 120 cm zdarma
Přestože se Matějská veřejnosti otevřela v sobotu, v neděli se o velké návštěvnosti mluvit nedalo. Areál spíš zel prázdnotou, žádné fronty a obsluha vyhlížela další zájemce. Matějská trvá do 19. dubna, lze předpokládat že s oteplením návštěvníků přibude.
„Počasí nám první víkend letos nepřeje, ale počítáme s přibývající účastí, jak se bude oteplovat,“ říká mluvčí Matějské pouti Eva Kočková. Návštěvnost během prvního víkendu byla podle ní podobná jako loni.
Vstupné je ve všední dny zdarma a areál je volně průchozí. O víkendech a svátcích zaplatí návštěvníci 30 korun, děti do 120 centimetrů a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Pondělí zůstává zavíracím dnem.
Pro modelovou rodinu se dvěma dětmi tak sobotní vstup vyjde na 120 korun, to je paradoxně nejnižší položka celého dne.
Matějská není levná zábava
Pražská pouť čítá zhruba 130 atrakcí, stánků s občerstvením je okolo třiceti. U některých z nich už je možné platit platební kartou.
Ceny občerstvení na Matějské pouti
Ceny atrakcí se většinou drží do 250 korun za jízdu, výjimkou je adrenalinový katapult za 300 korun. Organizátor pouti zajišťuje pronájem plochy a technické zázemí, konkrétní sortiment zboží je však v režii jednotlivých podnikatelů. „Ceny atrakcí si každý provozovatel řeší sám,“ dodává Kočková.
Klasika jako breakdance a autodromy se cenově pohybuje kolem 150 korun, ruské kolo vyjde dospělého na 200, dítě o něco méně. Dětské kolotoče jsou levnější, ale když si každý člen rodiny dopřeje několik jízd, částka rychle narůstá.
Čtyři atrakce na osobu v průměrné ceně kolem 150 korun znamenají zhruba 2 400 korun. Stačí přidat jednu či dvě „větší“ atrakce a rozpočet za zábavu se snadno přehoupne přes tři tisíce.
„Jezdíme sem každý rok, ale ty ceny, to je teda něco,“ potvrdil redaktorce iDNES.cz jeden z návštěvníků, který přijel s dcerou a manželkou z Ústí nad Labem. „Necháme tu pak klidně tři a půl tisíce plus cesta,“ dodává s tím, že si v areálu oběd raději nedávají.
Nechybí ani tradiční střelnice s růžemi z krepového papíru. Pět pokusů vyjde zhruba na sto korun, za dalších deset pak ve stánku necháte 200 Kč.
|Výstaviště
|60 Kč/hod, každá další započatá hodina 60 Kč, celodenní 350 Kč
|OC Stromovka
|1 hodina zdarma, každá další započatá hodina 50 Kč
|P+R Holešovice
|100 Kč za prvních 24 hodin, každá další započatá hodina 20 Kč
|P+R Kongresové centrum Praha
|100 Kč za prvních 24 hodin
|P+R Garáže Černý Most
|50 Kč za prvních 24 hodin
Když pouť není jen pro děti
Stánky i letos lákají na přehlídku hraček, mezi kterými visí také plyšáci připomínající mužské přirození. Podle Kočkové si ale zatím nikdo nestěžoval, ba naopak. „Lidi to mají rádi. Když je tu víc lidí, tak nejčastěji berou hlavně tyhle plyšáky,“ dodává.
Matějská zůstává jednou z nejnavštěvovanějších jarních akcí v Praze a minulý rok se prodalo přes 350 tisíc víkendových vstupenek. V následujících týdnech se ukáže, zda letošní ročník naváže na účast z minulých let.