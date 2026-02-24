Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil. Není zde totiž jasné, jestli je rok 2005 nebo 2026. Atrakce blikají stejně jako před lety, z reproduktorů zní směs hitů několika dekád a areálem se line vůně zkaramelizovaného cukru.

Ceny se oproti loňsku skoro nezměnily a přibyly některé nové atrakce. Méně dobrá zpráva je, že i tak návštěvník odejde o několik tisíc lehčí.

Matějská sice letos nezdražila skokově jako v předchozích letech, kdy návštěvníci mluvili o citelném nárůstu cen, dostupnou zábavou ale už dávno není.

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)
Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)
Stánky i letos lákají na přehlídku hraček, mezi kterými visí také plyšáci připomínající mužské přirození. (22. 2. 2026)
Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)
  • Kde: Areál Výstaviště Praha Holešovice
  • Kdy: Od 21. února do 19. dubna 2026
    v pondělí zavřeno, út-pá 12-20 hodin, so+ne+svátky 10-20 hodin
  • Vstupné: zdarma, víkendy a svátky 30 Kč/osobu, děti do 120 cm zdarma

Přestože se Matějská veřejnosti otevřela v sobotu, v neděli se o velké návštěvnosti mluvit nedalo. Areál spíš zel prázdnotou, žádné fronty a obsluha vyhlížela další zájemce. Matějská trvá do 19. dubna, lze předpokládat že s oteplením návštěvníků přibude.

„Počasí nám první víkend letos nepřeje, ale počítáme s přibývající účastí, jak se bude oteplovat,“ říká mluvčí Matějské pouti Eva Kočková. Návštěvnost během prvního víkendu byla podle ní podobná jako loni.

Vstupné je ve všední dny zdarma a areál je volně průchozí. O víkendech a svátcích zaplatí návštěvníci 30 korun, děti do 120 centimetrů a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Pondělí zůstává zavíracím dnem.

Pro modelovou rodinu se dvěma dětmi tak sobotní vstup vyjde na 120 korun, to je paradoxně nejnižší položka celého dne.

Matějská není levná zábava

Pražská pouť čítá zhruba 130 atrakcí, stánků s občerstvením je okolo třiceti. U některých z nich už je možné platit platební kartou.

Ceny občerstvení na Matějské pouti

  • Pokud chce rodina strávit v parku celý den, na řadu přijde i občerstvení. Výběr je široký, zdravější varianty by ale člověk hledal těžko.
  • Matějská svou kulinářskou tvář nemění – v hlavní roli jsou stále klobásy, langoše, hranolky, smažený sýr v bulce nebo kuřecí stripsy s hranolky za cenu 220 korun.
  • Gyros stojí od 160 korun výš, k tomu točené pivo za 60 korun, víno za 50 nebo sladké limonády. Hlavní jídlo pro čtyři s nápoji vyjde přibližně na tisíc korun.
  • Ze sladkého je v nabídce klasická cukrová vata začínající na 50 korunách nebo španělské churros, jejichž ceny se pohybují okolo 150 korun. Typické pouťové srdce se na Matějské prodává od 80 korun.

Ceny atrakcí se většinou drží do 250 korun za jízdu, výjimkou je adrenalinový katapult za 300 korun. Organizátor pouti zajišťuje pronájem plochy a technické zázemí, konkrétní sortiment zboží je však v režii jednotlivých podnikatelů. „Ceny atrakcí si každý provozovatel řeší sám,“ dodává Kočková.

Klasika jako breakdance a autodromy se cenově pohybuje kolem 150 korun, ruské kolo vyjde dospělého na 200, dítě o něco méně. Dětské kolotoče jsou levnější, ale když si každý člen rodiny dopřeje několik jízd, částka rychle narůstá.

Čtyři atrakce na osobu v průměrné ceně kolem 150 korun znamenají zhruba 2 400 korun. Stačí přidat jednu či dvě „větší“ atrakce a rozpočet za zábavu se snadno přehoupne přes tři tisíce.

„Jezdíme sem každý rok, ale ty ceny, to je teda něco,“ potvrdil redaktorce iDNES.cz jeden z návštěvníků, který přijel s dcerou a manželkou z Ústí nad Labem. „Necháme tu pak klidně tři a půl tisíce plus cesta,“ dodává s tím, že si v areálu oběd raději nedávají.

Nechybí ani tradiční střelnice s růžemi z krepového papíru. Pět pokusů vyjde zhruba na sto korun, za dalších deset pak ve stánku necháte 200 Kč.

Kde parkovat cestou na Matějskou pouť
Výstaviště60 Kč/hod, každá další započatá hodina 60 Kč, celodenní 350 Kč
OC Stromovka1 hodina zdarma, každá další započatá hodina 50 Kč
P+R Holešovice100 Kč za prvních 24 hodin, každá další započatá hodina 20 Kč
P+R Kongresové centrum Praha100 Kč za prvních 24 hodin
P+R Garáže Černý Most50 Kč za prvních 24 hodin

Když pouť není jen pro děti

Stánky i letos lákají na přehlídku hraček, mezi kterými visí také plyšáci připomínající mužské přirození. Podle Kočkové si ale zatím nikdo nestěžoval, ba naopak. „Lidi to mají rádi. Když je tu víc lidí, tak nejčastěji berou hlavně tyhle plyšáky,“ dodává.

Matějská zůstává jednou z nejnavštěvovanějších jarních akcí v Praze a minulý rok se prodalo přes 350 tisíc víkendových vstupenek. V následujících týdnech se ukáže, zda letošní ročník naváže na účast z minulých let.

