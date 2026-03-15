„V sobotu jsme reagovali na oznámení na linku 158, které uvádělo, že z jedné z atrakcí na Matějské pouti vypadla dívka. Policisté vyjeli na místo, kde oznámení prověřili a zjistili, že se zakládá na pravdě,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Podle agentury aktu.cz se mělo jednat o otočnou atrakci s názvem „Break Dance“.
„Dívka byla normálně připoutaná. Vše jsme zkontrolovali, zajištění fungovalo, dívka ani provozovatel nebyli pod vlivem alkoholu. Podle všeho se jí udělalo špatně, neudržela se a nešťastnou náhodou vypadla. Událost byla bez protiprávního jednání,“ doplnil mluvčí policie.
Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť
Záchranáři dívku odvezli do nemocnice se středně těžkým poraněním hlavy. „Šlo o dívku ve věku přibližně patnáct let. Po celou dobu ošetření byla při vědomí,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.