Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu

Autor: mav
  11:12aktualizováno  11:12
Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací policie byla zajištěná podle pravidel, udělalo se jí však nevolno, neudržela se a při pádu si poranila hlavu.
Událost se měla stát na atrakci typu „Break Dance“. | foto: Alfred Hostička, iDNES.cz

„V sobotu jsme reagovali na oznámení na linku 158, které uvádělo, že z jedné z atrakcí na Matějské pouti vypadla dívka. Policisté vyjeli na místo, kde oznámení prověřili a zjistili, že se zakládá na pravdě,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Podle agentury aktu.cz se mělo jednat o otočnou atrakci s názvem „Break Dance“.

„Dívka byla normálně připoutaná. Vše jsme zkontrolovali, zajištění fungovalo, dívka ani provozovatel nebyli pod vlivem alkoholu. Podle všeho se jí udělalo špatně, neudržela se a nešťastnou náhodou vypadla. Událost byla bez protiprávního jednání,“ doplnil mluvčí policie.

Záchranáři dívku odvezli do nemocnice se středně těžkým poraněním hlavy. „Šlo o dívku ve věku přibližně patnáct let. Po celou dobu ošetření byla při vědomí,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

