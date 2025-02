VIDEO: Slunce přilákalo první návštěvníky. Matějská pouť v Praze začala

V sobotu pouť navštívily převážně rodiny s malými dětmi. Mnozí si odnesli plyšové hračky všech velikostí nebo tradiční vystřelené „květiny“ na špejli. Návštěvníci se také pokoušeli vyhrát plyšáky z chytacích automatů s robotickou rukou, které patří mezi nejlevnější atrakce a umožňují platby bezkontaktně kartou. Ostatní atrakce převážně vyžadují platbu v hotovosti, na což je ale většina návštěvníků již zvyklá.

Atrakce pro nejmenší děti patří mezi nejlevnější, vstupné na většinu z nich se pohybuje pod 100 korun. Za větší a populárnější atrakce, jako je například autodrom, kyvadlové jízdy, breakdance nebo střelba na střelnici, mohou návštěvníci zaplatit od 150 do 200 korun. K dalším zajímavým atrakcím patří akvadrom, ruské kolo nebo domy hrůzy, kde některé děti křičely strachy, zatímco jiné fascinovaly strašidelné postavy. Po sedmi letech se na pouť také vrátila horská dráha Cyklon.

Hlasitá hudba z různých rádií zněla téměř u každé atrakce a mezi stánky s občerstvením nechyběly sladké mandle, popcorn, perníčky, cukrová vata, klobásy či langoše. Mezi prvními návštěvníky pouti byla nejoblíbenější sladká perníková výzdoba nebo cukrová vata na špejli.

Vstupenky lze zakoupit v pokladnách u všech vstupů – u hlavního vstupu z ulice U Výstaviště, z ulice Za Elektrárnou a z parku Stromovka. Lze je také objednat on-line přes Ticketportal. Hlavní vstup je snadno rozpoznatelný díky velké hromadě balonků v podobách zvířat a postav.

Pražský dopravní podnik (DPP) o víkendu kvůli začátku Matějské pouti posílil tramvajovou dopravu. „Zavedeme linku číslo 36 v trase Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Nábřeží Kapitána Jaroše – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště. Linka bude v provozu po oba dny vždy přibližně od 13:00 do 20:00 v intervalu 15 minut,“ uvedl DPP.

Ve všední dny je vstup zdarma, o víkendech a svátcích činí vstupné 30 korun. Pouť bude otevřena od úterý do pátku mezi 12:00 a 21:00, o víkendech a svátcích pak od 10:00 do 22:00. Potrvá do pondělí 21. dubna. Stejně jako v uplynulých letech je pro handicapované děti nebo děti z dětských a azylových domovů připraven dětský den, který se uskuteční v pondělí 17. března.