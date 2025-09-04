Matka s dětmi přecházela koleje na červenou, narazila do nich tramvaj

„Kolem třetí hodiny odpolední tramvaj narazila do tří chodců v ulici Milady Horákové u tramvajové zastávky Hradčanská. Jednalo se o matku s dvěma dětmi, kteří přecházeli na červenou,“ vysvětlil policejní mluvčí Richard Hrdina.
Utrpěná zranění byla lehká, upřesnila mluvčí záchranářů Jana Poštová. „Na místo jely dvě posádky záchranářů s doktorem. Z dětí, kterým bylo oběma méně než pět let, jedno odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice,“ uvedla.
„Druhé dítě mělo menší poranění v oblasti hlavy, matka pak v oblasti nohou. Všichni jsou mimo ohrožení života,“ upřesnila.
Úsek je bez dopravních omezení, dodal policejní mluvčí. „Událost došetřujeme. Dechové zkoušky na alkohol vyšly u všech zúčastněných negativně,“ řekl.
ulice Milady Horákové
