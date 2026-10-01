Mělnická nemocnice otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie

Mělnická nemocnice dnes otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Má moderní zdravotnické vybavení a je komfortnější pro pacienty i zdravotníky. Stavba trvala přibližně dva roky a stála zhruba 120 milionů korun, řekl při otevření prostor provozní ředitel mělnické nemocnice Květoslav Durana. Nemocnice patří do Skupiny Penta Hospitals CZ.
"Jsou tam dva velké operační sály, jeden je ortopedický, druhý je chirurgický," uvedl Durana. Nechybí ani multioborová jednotka intenzivní péče a urgentní příjem pro ortopedické obory. Původní oddělení, kde bylo i pět lůžek na jednom pokoji a sociální zařízení na chodbách, nahradilo 30 moderních pokojů. Jsou převážně dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením.
"Každá podobná investice posouvá nemocnici dál a potvrzuje naši ambici budovat moderní regionální nemocnici, která bude i do budoucna spolehlivým partnerem pro obyvatele Mělnicka a okolních oblastí," řekl ředitel divize zdravotní péče Skupiny Penta Hospitals CZ Martin Křížek. Spádová oblast mělnické nemocnice zahrnuje více než 100.000 obyvatel. Kromě Mělnicka do ní dojíždějí i lidé z obcí v okolí Prahy nebo ze severních Čech.
Nový pavilon se dvěma patry bude možné v budoucnu přistavět. Vše je připravené: od základů přes konstrukci a přípravu rozvodů topení, vody, elektřiny. Pokud bude potřeba rozšířit péči, může být budova čtyřpatrová.
Vedení nemocnice chystá i stavbu nového urgentního příjmu a další propojení pavilonů, které usnadní přemístění pacientů mezi operačními a diagnostickými pracovišti.
Skupina Penta Hospitals CZ patří do největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. V ČR provozuje 19 nemocnic akutní i následné péče, včetně tří porodnic, síť 54 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, dvě polikliniky, desítky ambulancí praktických a specializovaných lékařů nebo domácí zdravotní péči. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta.