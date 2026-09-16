Mělnické vinobraní doplní rodinný program i nová podoba tradičního průvodu, který propojí historii se současným Mělníkem. Třídenní akce začíná v pátek. Vystoupí desítky kapel a hudebníků, připraveny jsou degustace vína, historický a rodinný program i ohňostroj, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Hlavním motivem sobotního průvodu, který se do centra vydá v 19:00 z Krombholcovy ulice, bude "Spojení" představující tři mělnické symbolické proudy: Labe, Vltavu a víno. "Každý rok se snažíme zachovat to, co k Mělnickému vinobraní neodmyslitelně patří, a zároveň přinést něco nového. Letos jsme výrazněji proměnili především průvod, který propojí historii se současným Mělníkem a zapojí do dění řadu místních spolků a souborů," řekl místostarosta Petr Kowanda (ANO). Průvod zachytí nejen historické scény, ale zapojí se do něj i kulturní soubory, tanečníci, mažoretky a další.
V hudebním programu vystoupí mimo jiné Martina Pártlová, Olympic, No Name, Stein27, Lenny, Simu, Divokej Bill, Dymytry a další včetně mělnických souborů a interpretů. Chybět nebude řemeslný jarmark, historická ulička, dětská scéna, loutková představení nebo pouťové atrakce. Zájemci také mohou absolvovat prohlídky mělnického podzemí, vyhlídkové věže či plavbu k soutoku Labe a Vltavy.
Kompletní program a informace najdou návštěvníci na webu www.vinobranimelnik.cz.