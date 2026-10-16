Mělnické volnočasové centrum nabízí dětem i odbornou pomoc v sociální oblasti

Mělnické volnočasové centrum Smajlíček nabízí dětem a mládeži i odbornou pomoc v sociální oblasti. V prvním roce provozu v části města Mlazice mělo 2370 návštěv, v současnosti do něj dochází přes 20 dětí denně. Nově získalo registraci sociální služby. Může poskytovat bezplatně a anonymně individuální sociální poradenství, podpůrné rozhovory, pomoc při řešení obtížných životních situací i zprostředkování návazné odborné pomoci. Zároveň pokračuje program pro trávení volného času jako je například hraní her, tvoření a sportování i společné setkávání, informovala ČTK v tiskové zprávě za Smajlíček Tereza Vyhnanovská.
"Získání registrace sociální služby bylo jedním z našich hlavních cílů už při zakládání Smajlíčku. Nechtěli jsme ale dětem předem určovat, co potřebují. První rok jsme proto věnovali poznávání jejich skutečných potřeb a budování důvěry. Postupně se potvrdilo, že vedle volnočasových aktivit má velký význam také odborná podpora," řekla ředitelka Smajlíček NSK Klára Chadzivasilis. Dodala, že registrace umožňuje poskytovat podporu systematicky, prostřednictvím kvalifikovaných sociálních pracovníků a podle jasně nastavených standardů.
Volnočasové centrum Smajlíček je otevřené v pondělí a v pátek od 13:30 do 18:00. Děti v něm mohou hrát deskové hry, tvořit, sportovat nebo využívat dopravní hřiště. Nemusí se předem registrovat ani účastnit organizovaného programu.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Smajlíček Mělník) funguje v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 13:30 do 18:00. Slouží dětem a dospívajícím, kteří se potýkají s obtížnými situacemi ve škole, v rodině nebo mezi vrstevníky. Odborní pracovníci jim mohou pomoci například při řešení konfliktů, šikany, školního neúspěchu či rodinných problémů.
Do fungování centra se za rok zapojilo přibližně 60 lidí, z toho 50 dobrovolníků a deset zaměstnanců. Více informací najdou zájemci na webu www.smajlicek.cz.
Smajlíček NSK založila předloni Nadace Simony Kijonkové, zakladatelky skupiny Packeta, která provozuje službu Zásilkovna. Skupinu předloni převzalo konsorcium Emma Capital a CVC Capital Partners.