Mělnické volnočasové centrum nabízí dětem i odbornou pomoc v sociální oblasti

Mělnické volnočasové centrum Smajlíček nabízí dětem a mládeži i odbornou pomoc v sociální oblasti. V prvním roce provozu v části města Mlazice mělo 2370 návštěv, v současnosti do něj dochází přes 20 dětí denně. Získalo registraci sociální služby. Může poskytovat bezplatně a anonymně individuální sociální poradenství, podpůrné rozhovory, pomoc při řešení obtížných životních situací i zprostředkování návazné odborné pomoci. Zároveň pokračuje program pro trávení volného času, jako je například hraní her, tvoření a sportování i společné setkávání, informovala ČTK v tiskové zprávě za Smajlíček Tereza Vyhnanovská.
"Získání registrace sociální služby bylo jedním z našich hlavních cílů už při zakládání Smajlíčku. Nechtěli jsme ale dětem předem určovat, co potřebují. První rok jsme proto věnovali poznávání jejich skutečných potřeb a budování důvěry. Postupně se potvrdilo, že vedle volnočasových aktivit má velký význam také odborná podpora," řekla ředitelka Smajlíček NSK Klára Chadzivasilis. Dodala, že registrace umožňuje poskytovat podporu systematicky, prostřednictvím kvalifikovaných sociálních pracovníků a podle jasně nastavených standardů.
Konkrétně se může jednat třeba o podporu při řešení problémů v rodině, ve škole, ve vztazích nebo v situacích, kdy dítě nemá dostatečné zázemí a pocit bezpečí. "Důležité pro nás je, aby dítě vědělo, že na své problémy není samo, má se na koho obrátit a existuje cesta, jak jeho situaci řešit," vysvětlila Chadzivasilis.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Smajlíček Mělník) funguje v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 13:30 do 18:00. Odborní pracovníci mohou pomoci například při řešení konfliktů, šikany, školního neúspěchu či rodinných problémů. Návazná pomoc představuje podporu i v dalších týdnech a měsících, nejen při momentální krizi. Tvořit ji mohou mimo jiné pravidelné konzultace, spolupráce s rodinou, školou, psychologem nebo dalšími odborníky a organizacemi.
Volnočasové centrum Smajlíček je otevřené v pondělí a v pátek od 13:30 do 18:00. Děti v něm mohou hrát deskové hry, tvořit, sportovat nebo využívat dopravní hřiště. Nemusí se předem registrovat ani účastnit organizovaného programu.
Do fungování centra se za rok zapojilo přibližně 60 lidí, z toho 50 dobrovolníků a deset zaměstnanců. Dobrovolníci se zapojují především do aktivit volnočasového centra, kde pomáhají s přípravou a organizací různých akcí a programů pro děti. "Pokud má někdo chuť věnovat svůj čas, energii a pomáhat s námi nezištně, budeme rádi, když se nám ozve prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.smajlicek.cz," uvedla Chadzivasilis.
Smajlíček NSK založila předloni Nadace Simony Kijonkové, zakladatelky skupiny Packeta, která provozuje službu Zásilkovna. Skupinu předloni převzalo konsorcium Emma Capital a CVC Capital Partners.