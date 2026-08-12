Mělník dokončil koupi Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto

Mělník dokončil koupi památkově chráněné Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto. Město vilu za zhruba 15 milionů korun odkoupilo od soukromého vlastníka, což schválili zastupitelé letos v březnu. Budova by měla sloužit veřejnosti, v září se uskuteční setkání s obyvateli, kteří se budou moci vyjádřit. Termín ještě vedení radnice upřesní. Konkrétní rozhodnutí o využití bude zřejmě na zastupitelstvu, které vzejde z říjnových voleb, řekl dnes ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Vedení města chce zachovat charakter vily a hledá možnosti využití, například pro spolky nebo organizace, jednou z variant jsou třeba výstavní prostory a podobně. "V září proto uspořádáme veřejnou debatu, ve spolupráci se spolkem Mělnické vily, kde budeme společně hledat nejlepší řešení," uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS).
Vilu chtělo odkoupit už dřívější vedení mesta, přibližně před devíti lety se zapojilo do dražby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Městská rada vyčlenila pro dražbu maximální částku 6,6 milionu korun, vyhrál ale zájemce, který dal sedm milionů korun.
Žilkova vila neboli Vila Marie Neumannové byla postavena v roce 1906 ve stylu vídeňské secese, navrhl ji architekt Bohumil Hypšman. Pojmenovaná je podle prvního faráře evangelického sboru v Mělníku Františka Žilky, který se stal i jejím majitelem. Je v památkově chráněném pásmu historického jádra Mělníka, sama získala památkovou ochranu předloni.