Vysoký retardér i neprůjezdná zatáčka. Mělník trápí nepovedené dopravní stavby

Pavel Svačina
  18:12aktualizováno  18:12
Ulice, kterou neprojedou autobusy, moc vysoký retardér. Mělník trápí nepovedené stavby. „Raději už neprovádějte žádné dopravní stavby, nebo zase budeme v televizi,“ píše nejeden obyvatel Mělníku na Facebooku. Nepovedené zásahy do silnic ve městě nad soutokem Labe a Vltavy jsou v posledních dnech terčem kritiky a ironie na sociálních sítích.
Nepovedené zásahy do silnic v Mělníku jsou v posledních dnech terčem kritiky a ironie, přičemž jedním z nich je i retardér tak vysoký, že přes něj neprojedou autobusy. (14. listopadu 2025) | foto: Mělník OK

Celé Česko před časem obletěla zpráva o dokončení rekonstrukce Nádražní ulice, kterou v zatáčce u tamního panelového domu neprojedou dva autobusy najednou nebo dvě větší auta, protože si musí příliš najet do špatně navržené zatáčky.

Aby autobusy projely Nádražní ulicí v Mělníku, musí si řidiči najet až do protisměru, což je riziková situace. (17. července 2025)

Město řeší, zda bude muset zatáčku za velké peníze rozšířit, nebo jestli si na to řidiči nakonec zvyknou.

„Cílem bylo revitalizovat celé toto území, vytvořit přes 50 parkovacích míst a obnovit povrch komunikace, který je ve stejné šíři, jako byl předtím. Projekt byl posuzován odborníky z naší dopravní komise, posuzován našimi zaměstnanci, úspěšně získal stavební povolení. To vše před mým nástupem do funkce,“ reagoval již dříve starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS) na kritiku, která se na něho kvůli přestavbě Nádražní ulice snesla.

Opravená zatáčka v Mělníku děsí autobusáky. Aby se vytočili, musí do protisměru

Oprava retardéru

Další senzace u veřejnosti ale na sebe nenechala dlouho čekat. Vyvolal ji nepovedený zpomalovací retardér v Plavební ulici. Je tak vysoký, že přes něj v jedné části nemohou přejet bezpečně autobusy, aniž by si poškodily podvozek. Stejně jako revitalizace Nádražní ulice i nový zpomalovací práh byl řádně převzatý úředníky. Na problém upozornili až sami řidiči.

Kdo chce v Mělníku stavět, musí zaplatit. Poplatek se promítne do cen bytů

„Cílem instalace retardéru bylo zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti. Museli jsme to udělat na základě požadavku speciálního stavebního úřadu. Požadavek to byl rozumný, protože se tam jezdilo moc rychle,“ říká starosta Martinec. „Stavba byla převzata, dostal jsem zprávu, že je vše v pořádku, jenže jsme zjistili, že není,“ vysvětluje starosta.

Vozy s nízkým podvozkem nebo autobusy měly problém retardér přejet. Na místo proto vyrazili zástupci města, zhotovitel i projektant a shodli se, že práce byly provedeny špatně. Nedávno proto začala oprava.

„Bylo dohodnuto, že opravu provede stavební firma na své náklady, práce spočívají v rozebrání nevyhovující části retardéru a jeho snížení,“ říká mluvčí města Jan Nováček.

Zlomené sloupy přetížené trampolíny spadly na děti, dvě skončily v nemocnici

Podle něho bude upraven i obrubník přilehlého chodníku, tak aby se celkově nájezd pro auta snížil a nehrozilo jejich poškozování. Problém nastal jen na jedné polovině silnice. Na jedné straně je totiž kanálová vpust a stavebníci se jí museli přizpůsobit, jenže stejnou výšku obrubníku použili i na straně druhé, kde žádný kanál není.

Chyběly přechody

Ani další dopravní stavba, konkrétně rekonstrukce Tyršovy ulice poblíž Základní školy Jungmannovy sady, která byla nyní dokončena, se neobešla bez ohlasů veřejnosti. Lidé kritizovali, že v ulici, a to i přímo u školy, chybí veřejné osvětlení a vyznačení přechodů pro bezpečnost chodců. Podle mluvčího města Jana Nováčka však nebylo možné provést nátěr značení hned kvůli silně deštivému počasí.

Do příměstských autobusů poprvé všemi dveřmi. Jen cestující o tom ještě moc neví

„Měli jsme tři možnosti, ulici nechat zbytečně zavřenou, což by se lidem nelíbilo, anebo ji otevřít bez značení, což se jim také nelíbilo,“ říká s nadsázkou Nováček s tím, že přechody již byly domalovány. Počítá se i s dokončením výplně ostrůvků a instalací lamp.

Vysoký retardér i neprůjezdná zatáčka. Mělník trápí nepovedené dopravní stavby

Náměstí Václava Havla

Náměstí Václava Havla

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Náměstí Václava Havla.

vydáno 17. listopadu 2025  16:29

Náměstí Václava Havla

Náměstí Václava Havla

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Náměstí Václava Havla.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Výstava o Vávlavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Výstava o Václavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

