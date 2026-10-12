Neratovice povedou vítězný Speciál Neratovice, Neratovice v pohybu a Volt Česko a nezávislí kandidáti MISE. Starostkou má být lídryně Speciálu Neratovice Jana Hanslíková, řekla dnes ČTK Hanslíková. Nově vzniklá koalice má 11 zastupitelů v 21členném zastupitelstvu. Město dosud vedl Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice).
Volby v Neratovicích vyhrál opoziční Speciál Neratovice s pěti mandáty, druhé bylo Společně pro Neratovice, jehož lídrem je Kroužecký, se čtyřmi mandáty. Po třech mandátech měli Neratovice v pohybu, Volt Česko a nezávislí kandidáti MISE a ANO. Dva mandáty měla Budoucnost pro Neratovice a jeden mandát Neratovičáci.
Podle Hanslíkové, která byla do minulého roku místostarostkou, tři uskupení našla shodu na programových prioritách a společné vizi. "Můžeme proto oznámit, že koaliční jednání byla úspěšně uzavřena a jsme připraveni společně převzít odpovědnost za vedení města," uvedla Hanslíková bez dalších podrobností. Jednání o programovém prohlášení a dalších detailech pokračují. Ustavující zastupitelstvo uskuteční pravděpodobně 1. listopadu.
Volby v Neratovicích před čtyřmi lety vyhrálo Společně pro Neratovice se šesti mandáty, po třech křeslech měly Speciál Neratovice, SPD a Budoucnost pro Neratovice. Po dvou křeslech obsadila ODS, MISE a Neratovice jinak. Na koalici se dohodly Společně pro Neratovice, Speciál Neratovice, MISE a ODS.
Po neshodách v koalici loni zastupitelé odvolali místostarostku Hanslíkovou a radní Marka Duchoslava a Tomáše Matějku (oba MISE). Místo nich byli zvoleni tři noví radní: Markéta Rajchertová (Neratovice jinak), Pavel Šanda a Marcela Brodilová (oba Budoucnost pro Neratovice). Neratovice mají zhruba 16.000 obyvatel.