Mělník má povolení pro skatepark a pumptrack, nejpozději v červnu začne budování

Mělník získal stavební povolení pro skatepark a pumptrack. Sportoviště se v části Parku Na Podolí začne budovat nejpozději v červnu. Hotovo by mělo být na přelomu září a října. Celkové náklady budou zhruba 28 milionů korun. Poté chce město navázat komplexní obnovou parku, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Pumptracky a skateparky podle starosty Tomáše Martince (ODS) nabízejí mladým lidem kvalitní prostor pro aktivní trávení volného času a přispívají k rozvoji sportovních aktivit. "Aby byl projekt skutečně funkční a odpovídal potřebám uživatelů, intenzivně jsme jej konzultovali jak s místní komunitou, tak s uznávanými odborníky, kteří mají zkušenosti s realizací podobných projektů v jiných městech," uvedl Martinec.
Na pumtrackové dráze jsou terénní vlny, které umožňují jezdcům na kolech udržovat i zvyšovat rychlost "pumpováním", tedy pohybem nahoru a dolů. Parametry areálu budou odpovídat i pořádání mezinárodních soutěží. Vzniká metodou design & build, kdy projekt i stavbu zajišťuje stejná firma. Tendr město dokončilo už dříve.
Po dokončení skateparku a pumptracku má podle vedení města navázat postupná proměna celého parku, který má sloužit všem generacím. "Své místo zde najdou rodiny s dětmi, senioři, rekreační sportovci i majitelé psů. Park bude také dějištěm kulturních akcí jako je MLK Fest nebo sportovních soutěží. Po dokončení nabídne vyváženou kombinaci prostoru pro sport, relaxaci i setkávání," doplnil místostarosta Petr Kowanda (ANO).