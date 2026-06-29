Mělník obnoví areál fotbalového hřiště FK Pšovka, dostane moderní umělý trávník

Mělník obnoví areál fotbalového hřiště FK Pšovka, které bude mít i nový povrch s moderním umělým trávníkem. O zakázku se ucházejí čtyři společnosti, hodnocení jejich nabídek pokračuje, vyplývá z údajů o tendru. Rada města vybere zhotovitele 13. července, řekl dnes ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Součástí úprav hřiště bude nový drenážní a odvodňovací systém včetně zasakování srážkových vod, dále nové osvětlení sportoviště, oplocení areálu a také chodníky. Cena prací bude 16 až 17 milionů korun, částka bude jasná po podepsání smlouvy s vybraným zhotovitelem. "Práce by měly začít koncem srpna," uvedl mluvčí. Potrvají šest měsíců.
Loni skončilo v areálu několik úprav. Jednalo se například o nový chodník k tréninkovému hřišti nebo o částečnou opravu tribuny.
Minulý rok začala v mělnickém areálu Na Podolí fungovat dvě nová fotbalová hřiště, jedno má umělý povrch, druhé přírodní. Město za ně zaplatilo zhruba 20 milionů korun. Nyní Na Podolí pokračuje stavba šaten, které poslouží fotbalistům i sportovcům z haly BIOS. Hotové by měly být koncem letních prázdnin. Původní šatny dalo město zbourat, protože byly ve špatném stavu.