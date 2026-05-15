Mělník opraví základní školu v Cukrovarské ulici, chce uspořit energie

Mělník opraví budovu Základní školy Jindřicha Matiegky v Cukrovarské ulici. Cílem je mimo jiné úspora energií, školu proto čeká výměna osvětlení a instalace tepelného čerpadla. Práce by měly začít o letošních letních prázdninách, uvedla na dotaz ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček. Město vybralo zhotovitele, s uzavřením smlouvy čeká na uplynutí zákonných lhůt. Náklady budou téměř 25 milionů korun bez DPH.
Úpravy školní budovy budou trvat zhruba šest měsíců. "Pro školáky to bude znamenat, že v době, kdy to bude nutné, budou některé třídy dočasně docházet na výuku do ZŠ Jindřicha Matiegky," uvedl Nováček. Kvůli přípravě na rekonstrukci vyhlásil ředitel školy třídenní ředitelské volno od 24. června. Platit bude pro žáky, kteří docházejí do Cukrovarské ulice, ale ne pro ty, kteří navštěvují hlavní budovu školy v Pražské ulici.
Součástí rekonstrukce bude i výměna oken včetně kompletního zateplení a nová fasáda. Město počítá také s instalací solárních panelů a systému nuceného větrání se zpětným využitím odpadního tepla.