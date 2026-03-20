Mělník připravuje kruhový objezd u soudu, hotový by měl být v roce 2027

Mělník připravuje stavbu kruhového objezdu u okresního soudu, hotový by měl být v roce 2027. Má zlepšit plynulost provozu, bezpečnost dopravy i podobu místa, už by tam neměly být nevzhledné plastové zelené sloupky. Projektant nyní zapracovává do dokumentace i připomínky obyvatel a je třeba dořešit otázku přeložky vedení elektřiny. Poté město požádá o stavební povolení, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí radnice Jan Denemark Nováček.
"Stále platí, že letos by se měly realizovat přípravné práce s Vodárnami Kladno Mělník (VKM) a s dokončením objezdu se počítá v roce 2027," uvedl.
Pro křižovatku Pražské, Fibichovy a Krombholcovy ulice u budovy soudu dalo vedení města udělat architektonickou studii, poté zveřejnilo několik možností podoby, veřejnost se k nim mohla vyjádřit. Kruhový objezd je podle vedení města navržený tak, aby respektoval historický prostor.
Na křižovatce jsou více než deset let zelené balisety - plastové směrové sloupky, podle bývalého vedení města šlo o požadavek dopravního inspektorátu kvůli zvýšení bezpečnosti v nepřehledné a vytížené křižovatce. Současné vedení města úpravy připravuje a projednává čtvrtým rokem.