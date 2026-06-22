Mělník v září otevře novou budovu pro dětské skupiny, poslouží 48 dětem

Mělník otevře v září novou budovu pro dětské skupiny ve Sportovní ulici. Poslouží 48 dětem, hlavně dvouletým. Město nyní pokrylo poptávku rodičů ve městě. Kromě mělnických dětí bude do skupin chodit i několik dětí z okolních obcí, řekl dnes ČTK starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS).
Současná kapacita mělnických školek podle starosty postačuje i pro dvouleté dětí. V nejbližších letech dostaví developeři v Mělníku několik stovek bytů, ale zároveň klesá porodnost. "Teď máme rezervy s tím, že když přijdou obyvatelé do nových bytů, tak i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v mateřských školách," uvedl Martinec.
Nová budova má střechu pokrytou rostlinami, solární panely, podlahové vytápění a využívá vzduchotechniku se systémem rekuperace. Prostory poslouží dvěma skupinám po 24 dětech. Součástí je i zahrada s herními prvky, kterou využijí i děti ze sousedící školky.
Město na stavbu získalo 35 milionů korun od ministerstva práce a sociálních věcí, což pokrylo většinu investice. Město doplatilo přibližně dva miliony korun.
Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejen ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, v němž pracují.