Mělník připomene 17. listopad výstavou věnovanou listopadovým událostem let 1939 a 1989 v Mělníku a úterním vzpomínkovým setkáním na náměstí Míru. Výstava je přístupná od dneška do 27. listopadu v prvním patře historické radnice. Expozice vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Mělník, řekl dnes ČTK místostarosta Jindřich Špergl (MLK), který je autorem výstavy. Na 17. listopad připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.
Výstava návštěvníkům podle Špergla přiblíží například to, jak informace o dění v Praze proudily do Mělníka a jak se formoval odpor vůči režimu. "Z Ústředního výboru přišel přípis zabránit generální stávce, po ní však okresní orgány KSČ v podstatě rezignovaly a dialog s místním Občanským fórem vedl předseda ONV Konop. Účast na informačních schůzkách v kulturním domě byla enormní," popsal listopadové události roku 1989 Špergl. Vznik mělnického Občanského fóra si dnes lidé připomněli u pamětní desky v podloubí zámku.
V úterý bude od 17:00 na mělnickém náměstí Míru veřejné setkání, kde bude možné vidět dobové fotografie, poslechnout si písničky a společně si popovídat.