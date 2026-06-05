Mělník vypsal tendr na opravu koupaliště, práce mají začít po letní sezoně

Mělník vypsal tendr na kompletní opravu městského letního koupaliště, práce přibližně za 200 milionů korun mají začít po letošní letní sezoně. Vybraná firma zajistí projekt i jeho uskutečnění. O výsledku tendru rozhodnou městští radní na přelomu června a července, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Celková doba plnění podle zadání tendru dosáhne maximálně 23 měsíců. Město hledá firmu, která využije metodu Design & build spojující projektování i uskutečnění stavby do odpovědnosti jednoho zhotovitele. "Díky tomu odpadá riziko sporů či nedorozumění mezi projektantem a stavební firmou, zjednodušuje se koordinace celého projektu a zhotovitel nese plnou odpovědnost za výsledek. Tento přístup je zároveň ekonomičtější a vytváří prostor pro efektivnější řízení nákladů i času výstavby," uvedl Denemark Nováček.
Oprava koupaliště bude nejprve zahrnovat podle zadání tendru rekonstrukci bazénů a jejich technologického a provozního zázemí a dále i demolici současného zázemí koupaliště a stavbu nového, konkrétně půjde o převlékárny, hygienické zázemí, zázemí pro plavčíky, prostory občerstvení a podobně.
Prostory koupaliště budou upravené i pro pořádání různých kulturních akcí, například koncertů, ale třeba i sportovních turnajů. Součástí bude i dětské hřiště a hřiště pro hraní plážového volejbalu.
Mělnické letní koupaliště funguje od 70. let minulého století. Větší modernizaci dalo vedení města udělat v roce 2001, poté investice spočívaly spíše v dílčích opravách a úpravách.