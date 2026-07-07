Mělník zahájí modernizaci budovy městské policie, zlepší i zázemí pro veřejnost

Mělník ve druhé polovině července zahájí rozsáhlou modernizaci budovy městské policie v Husově ulici. Zlepší i zázemí pro veřejnost. Součástí úprav bude také nové a větší operační středisko připravené na nový městský kamerový systém. Hotovo bude do konce roku 2027. Náklady přesáhnou 34 milionů korun, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
"Bezpečnost je pro občany města velmi důležitá a rekonstrukce přispěje k tomu, aby městská policie mohla lépe a efektivněji pracovat," řekl starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS). Jednou z nejvýznamnějších změn bude úprava prostor určených pro jednání s občany. Vznikne i příjemnější zázemí pro návštěvníky, modernizací projdou také sociální zařízení a další provozní prostory.
Dříve nevyužívané prostory poslouží jako kanceláře, spisovna a výuková místnost určená nejen pro vzdělávání strážníků, ale také pro preventivní programy pro veřejnost zaměřené na bezpečnost.
Budova je v městské památkové zóně, její historický charakter zůstane zachovaný, i když bude mít nová okna a přibude přístavba s tréninkovým zázemím pro strážníky. Vybavena bude záložními zdroji a další potřebnou infrastrukturou pro krizové řízení v případě nenadálých událostí.
Mělnická městská policie má přes 20 zaměstnanců včetně operátorů kamerového systému.