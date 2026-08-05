Mělník znovu vypíše tendr na opravu koupaliště, kvůli ceně přehodnotil plány

Mělník znovu vypíše tendr na opravu koupaliště, výsledek původního, který se týkal kompletní proměny, zásadně převýšil očekávané náklady, a to o 100 milionů korun. Místo toho chce vedení radnice nejdříve pouze vyměnit bazénové vany a technologie úpravy vody. Cílem je dokončení před letní sezonou 2027. Vybraná firma zajistí projekt i jeho uskutečnění, řekl dnes ČTK mluvčí radnice Jan Denemark Nováček.
Město letos v červnu vypsalo zakázku na kompletní opravu koupaliště, která měla stát zhruba 200 milionů korun, ale nejvýhodnější nabídka ve výběrovém řízení byla zhruba o polovinu vyšší. Město proto přehodnotilo rozsah rekonstrukce. "Chceme koupaliště opravit a zároveň ho posunout do moderní podoby. Současně ale musíme odpovědně nakládat s penězi města. Nechceme realizovat investici za každou cenu a výrazně nad původně plánovaný rozpočet," uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS).
Původní zakázka zahrnovala nejen rekonstrukci bazénů a jejich technologického a provozního zázemí, ale i demolici zázemí koupaliště a stavbu nového včetně převlékáren, hygienického zázemí, zázemí pro plavčíky, nové prostory občerstvení a podobně. Vzniknout mělo i dětské hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Úprava měla poskytnout i podmínky pro pořádání kulturních akcí, například koncertů, ale třeba i sportovních turnajů.
Současné bazény jsou u konce své životnosti a nákladná je i jejich údržba. Technologie úpravy vody je v havarijním stavu. Koupaliště je v provozu od 70. let minulého století. Větší modernizací prošlo v roce 2001, poté investice spočívaly spíše v dílčích opravách a úpravách.