Mělník zvažuje novou základní školu kvůli budoucímu růstu města

Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb, řekl ČTK starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS). V současnosti podle něj kapacity mělnických škol stačí.
Pro stavbu školy má město dlouhodobě vyčleněné pozemky, ale záležet bude na demografickém vývoji. V Mělníku v nejbližších letech přibude několik stovek bytů, postupně se jejich počet podle starosty pravděpodobně přiblíží 1000. Výstavba pokračuje i v okolních obcích, kde často také chybí potřebná infrastruktura, případně školy nemají druhý stupeň. V budoucnu proto není vyloučené, že kapacita mělnických škol už postačovat nebude. "Není to akutní, ale je čas začít přípravu," uvedl starosta.
Nová základní škola by měla mít devět ročníků po dvou třídách, celkem tedy poslouží více než 500 žákům. Počítá se i s jídelnou, tělocvičnou a dalším zázemím. Náklady na projektovou dokumentaci mohou podle Martince představovat i několik desítek milionů korun, celkové odhadované náklady na stavbu zřejmě přesáhnou jednu miliardu korun. Proto podle starosty nebude zahájení stavby možné bez státní dotace.
Mělník v září zahájí provoz nové budovy pro dětské skupiny ve Sportovní ulici. Poslouží 48 dětem, hlavně dvouletým. Současná kapacita mělnických školek postačuje i pro dvouleté děti a i pro případ výstavby v dalších letech má město i rezervy, důvodem je mimo jiné klesající porodnost.