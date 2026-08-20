Město Slaný začalo stavět víceúčelové hřiště v Gagarinově ulici

Město Slaný na Kladensku začalo stavět víceúčelové hřiště v Gagarinově ulici ve Vojenském sídlišti. Bude na něm možné hrát několik druhů sportů a poslouží mládeži i dospělým. Hřiště za zhruba 2,5 milionu korun by mělo být hotové v listopadu, uvedla mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
Na sídlišti dosud byla dětská hřiště, ale pro menší děti. "Zorganizovali jsme setkání s občany, kde jsme se dotazovali, jaký typ hřiště by tam chtěli. Občané si zvolili to, které je velmi podobné hřišti v Dolíně," vysvětlila mluvčí. Ve slánské části Dolín město předloni otevřelo multifunkční hřiště, které také slouží rekreačním sportovcům.
Hřiště v Gagarinově ulici bude mít umělý polyuretanový povrch, vestavěné branky a basketbalový koš. Bude možné na něm hrát streetball, tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Od okolí hřiště oddělí čtyři metry vysoké oplocení.
Nové veřejné hřiště s povrchem z umělé trávy s křemičitým vsypem otevřely na konci loňského roku také Neratovice. Lidé na něm mohou hrát minikopanou, nohejbal, volejbal nebo streetbasketbal.