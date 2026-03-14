Špatný čas a místo. Jak to bylo s lupičem, co se pokálel ze zásahovky

Autor: mav
  14:12
Špatné místo a čas si pro třídění svého lupu vybral třiačtyřicetiletý muž v Kladně. V areálu Poldi totiž zrovna cvičila po zuby ozbrojená specializovaná jednotka městské policie. Muž se tak vyděsil, že ztratil kontrolu nad svým vyprazdňováním, vylíčila detaily události mluvčí městské policie.

Plně ozbrojená jednotka městské policie v Kladně překvapila zloděje. | foto: MP Kladno

Nová speciální jednotka městské policie v areálu cvičila v plné taktické výzbroji včetně dlouhých zbraní první březnový čtvrtek dopoledne, když strážníci v jedné z vedlejších hal, které jsou mimo provoz a nikdo by tam tedy neměl být, zaslechli hluk.

„Instruktor rozhodl, že v rámci cvičení tým situaci prověří a strážníci se takticky rozdělili na dvě skupiny. Jedna z nich zjistila v hale neznámého muže, který k ní stál zády,“ vylíčila detaily bizarního setkání mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Jelikož se hlídka městské policie nedávno v podobné situaci setkala s mužem, který na ni vytasil velký kuchyňský nůž, jeden ze strážníků vyzval muže, aby se otočil.

„To muž uposlechl a při pohledu na jednotku před sebou se u něj dostavila dehonestující fyziologická reakce. Strážníci si přitom ihned všimli, že v pravém rukávu má zastrčený dlouhý předmět, který částečně svíral v dlani, hlídka ho okamžitě vyzvala, aby zbraň položil na zem,“ doplnila mluvčí.

Ukázalo se, že se jednalo o zhruba 30 cm dlouhý pilník zakončený ostrým hrotem. Kromě pilníku měl u sebe ještě nůž s lámací čepelí, nůžky a dále batoh plný kabelů.

„Jednotka na místo přivolala kolegy, kteří byli právě v běžné směně, a ti si muže převzali k dalším úkonům. Z opisu evidence přestupků vyplynulo, že podezřelý si s dodržováním zákona hlavu příliš neláme a zřejmě ho tak poprvé dostihla spravedlnost v plné síle,“ doplnila mluvčí.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Silný vítr v Olomouckém kraji zaměstnal hasiče desítkami výjezdů

ilustrační snímek

Hasiči dnes v souvislosti se silným větrem evidují v Olomouckém kraji pět desítek výjezdů například ke stromům spadlým na silnice či elektrické vedení....

14. března 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

OBRAZEM: Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro

Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro. (14. března 2026)

Nápadité kostýmy a stovky lidí. Harrachov ožil tradiční slavností spojenou s postavou Krakonoše, který zavítal do horského města a přivezl jaro. Do průvodu masek se poprvé zapojil také starosta.

14. března 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Na festivalu NODO v Ostravě zazní nové opery na louce i v bývalém hotelu

ilustrační snímek

Osmé bienále mezinárodního festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) nabídne během posledního červnového týdne celkem sedm inscenací. Šesti z nich posluchači...

14. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Pardubické Východočeské muzeum mimořádně otevřelo depozitář textilu

Ukázky oděvů z materiálů, které se už příliš nepoužívají, si dnes mohli při mimořádném zpřístupnění nového depozitáře textilu Východočeského muzea v...

14. března 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu

Vyproštění havarovaného kamionu na D5 za Prahou (14. března 2026)

Dálnice D5 byla v sobotu na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň kvůli vyproštění a odtahu havarovaného kamionu zhruba čtyři hodiny uzavřena. Kamion se převrátil na bok v pátek odpoledne...

13. března 2026  17:22,  aktualizováno  14. 3. 15:10

Zneužitá psychiatrie v Československu. Kniha se s ikonami, které udávaly kolegy i pacienty, nemazlí

Psychiatr a mediální hvězda Miroslav Plzák

V Sovětském svazu končili kritici režimu před popravčí četou, v gulagu, anebo, v lepším případě, na psychiatrii. Československo nebylo výjimkou. Nová studie Miroslava Vodrážky na základě archivních...

14. března 2026  14:20

Koniklece na Kamenném vrchu jsou v plném květu, ochránci rezervaci obnovují

Přírodní rezervace Kamenný vrch v Brně v těchto dnech láká na louku plnou rozkvetlých konikleců velkokvětých. Spolek Rezekvítek, který o rezervaci pečuje,...

14. března 2026  12:19,  aktualizováno  12:19

Migrující obojživelníky na Jihlavsku chrání před přejetím aut dočasné zábrany

U rybníku Sviták blízko Dušejova na Jihlavsku chrání od dneška migrující obojživelníky dočasné zábrany. Spolek Mokřady je u silnice staví opakovaně od roku...

14. března 2026  12:03

Jindřichohradecký zámek dnes zahájil sezonu, nabízí to nejlepší ze všech tras

ilustrační snímek

Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se dnes otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a...

14. března 2026  11:33,  aktualizováno  11:33

SP v biatlonu Otepää 2026: Hornig jde do stíhačky z 9. místa, šanci mají i další Češi

Michal Krčmář dře ve sprintu v estonském Otepää

Čeští biatlonisté nastoupí dnes do stíhacího závodu Světového poháru v estonském Otepää ve velmi slibných pozicích. Nejlépe je na tom Vítězslav Hornig, který odstartuje z devátého místa, nedaleko za...

14. března 2026  13:11

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy i muže dnes čeká stíhačka

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se po olympiádě vrátili do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět...

14. března 2026  13:07

