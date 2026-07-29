Městské divadlo Kladno má novou letní scénu, provoz zahájí v září

Městské divadlo Kladno má novou letní scénu v Dvořákových sadech. Stavební práce jsou u konce, stavbu za 27,5 milionu korun čeká ještě kolaudace. První diváky přivítá 4. září. Kromě divadelních představení se časem počítá i s koncerty, přednáškami či promítáním letního kina, informoval dnes ČTK Jaroslav Keimar z kladenského magistrátu.
Nová letní scéna má proti té původní zastřešení a přibyly i další prvky. Hlediště nabídne 136 míst, přičemž kapacitu lze zvýšit pomocí přístavků. Prostor nebude sloužit jen souboru Městského divadla Kladno, ale také Divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Vedle divadelních představení se v něm budou konat koncerty, přednášky, besedy i jiné kulturní a společenské akce. Součástí vybavení bude také mobilní velkoplošné plátno pro letní kino.
"Letní scéna je zasazena do krásného prostředí Dvořákových sadů a přirozeně navazuje na budovu Městského divadla Kladno. Ve své nové podobě bude jeho nedílnou a plně funkční součástí. Nabídne nový rozměr zážitků z divadelních představení, ale i další využití, jako je třeba letní kino," uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Kolaudace by měla být 13. srpna, slavnostní otevření je naplánováno na 4. září od 18:00. Prvními veřejnými představeními budou dvě reprízy z repertoáru Městského divadla Kladno. V neděli 6. září od 15:00 uvede divadlo hořkou komedii Zoltána Egressyho Šťovík, pečené brambory. Ve středu 9. září od 20:00 bude následovat Moli?rova Škola žen. Pokud bude provoz scény bez komplikací a zájem publika velký, mohou být doplněny ještě další termíny. V příštím roce by už letní scéna měla být plnohodnotnou součástí programové nabídky divadla.