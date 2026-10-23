Městské muzeum Velvary otevřelo novou expozici o počátcích dobrovolných hasičů

Městské muzeum Velvary otevřelo tento týden novou expozici o počátcích dobrovolných hasičů. Ve městě na Kladensku vznikl 22. května 1864 nejstarší sbor dobrovolných hasičů s českým velením, o kterém se v muzeu návštěvníci dozvědí řadu zajímavostí. Součástí expozice jsou také interaktivní prvky. Příští rok přibude úniková hra, řekla dnes ČTK vedoucí velvarského muzea Jitka Kůrková.
Část expozice představuje zakladatele velvarského dobrovolného hasičského sboru Karla Krohna. K vidění je i helma, která mu pravděpodobně patřila, nebo jeho sekerka. Krohn ve Velvarech vlastnil i neoklasicistní vilu, která byla na konci 80. let minulého století zbourána a podle vedoucí muzea se zachovaly jen dveře s kováním. Pracovnicím muzea se je podařilo zakonzervovat a zapojit do expozice. "Za těmi dveřmi je stylizovaná pracovna Karla Krohna," uvedla Kůrková.
Interaktivně si návštěvníci mohou vyzkoušet repliky hasičských uniforem, hasičské helmy, cvičení s replikami hasičských sekerek, ale třeba i lezení po provazovém žebříku.
Zakladatel velvarského dobrovolného sboru Krohn se narodil 25. října 1846 v Bratkovicích nedaleko Velvar. Inspirací mu byl zásah ochranných sborů v Hamburku, kde pracoval v jednom z obchodních domů. Zřízení obdobného sboru doporučil i ve Velvarech. V nově vzniklém sboru byl funkcionářem a podle webu velvarských dobrovolných hasičů se stal náměstkem purkmistra a dále byl i členem okresního výboru, okresní školní rady, besedy, spořitelny a záložny. Zemřel 14. února 1913.
Výstava je v původní hasičské zbrojnici ve dvoře muzea v Pražské ulici, což byla i první zbrojnice českých dobrovolných hasičů. Velvarští dobrovolní hasiči nyní mají sídlo v ulici Karla Krohna.