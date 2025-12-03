Policista se podle obžaloby v roce 2021 dozvěděl, že pražské policejní ředitelství bývalého starostu prověřuje kvůli půjčce, kterou získal od podnikatelů, jejichž firmy zajišťovaly IT služby pro Prahu 3. Podle obžaloby informaci předal svému známému, konkurenčnímu politikovi z TOP 09 Antonínu Svobodovi, a následně se objevily i v médiích.
|
Policistu viní z úniku kompromitujících informací na politika, dostal peněžitý trest
Prvoinstanční soud policistovi uložil peněžitý trest letos v červenci za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněného nakládání s osobními údaji. Proti rozsudku se odvolaly obě strany.
Předsedkyně senátu ve středu v odůvodnění zprošťujícího rozsudku řekla, že dokazování prvoinstančního soudu bylo adekvátní, ale pochybil v právním hodnocení jednání obžalovaného, a to u obou trestných činů. V případě zneužití pravomoci sice podle ní jednoznačně šlo o pochybení, ale nikoliv trestný čin. „Nedosahují takové povahy a takové intenzity, aby bylo namístě je posoudit jako jednání trestné,“ řekla soudkyně.
|
Vynášel na politika? Elitní detektiv měl poskytnout kompromitující informace
V případě trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji pak vyzrazené informace obsahovaly jméno exstarosty a to, z čeho je podezříván. „To nejsou osobní údaje,“ řekla soudkyně. Dodala, že jednání policisty sice jednoznačně splňovalo parametry kárného přečinu, ale o postoupení kárnému orgánu soud rozhodnout nemohl, protože kárná odpovědnost je promlčena, pokud řízení nezačne ve lhůtě jednoho roku.
Soud tak vyhověl odvolání obžalovaného a zamítl odvolání státního zástupce, který požadoval naopak přehodnocení peněžitého trestu na podmíněný.
Rozsudek je pravomocný, je proti němu možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. S případnými požadavky na finanční odškodnění odkázala soudkyně exstarostu Bellua stejně jako prvoinstanční soud na občanskoprávní řízení.
|
16. července 2025